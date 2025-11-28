CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng cao sau khi công bố số liệu CPI của Đức

-
CPI Đức (Y/Y) Tháng 11 – Sơ bộ: 2,3% (dự báo 2,4%; trước đó 2,3%)
CPI (M/M): -0,2% (dự báo -0,2%; trước đó 0,3%)
CPI điều hòa theo chuẩn EU – HICP (Y/Y): 2,6% (dự báo 2,4%; trước đó 4,3%)
HICP (M/M): -0,5% (dự báo -0,5%; trước đó 0,3%)
Kết quả cuối cùng cho tháng 11/2025 sẽ được công bố vào ngày 12/12/2025.
Dựa trên dữ liệu sơ bộ từ Destatis, áp lực giá trong các lĩnh vực năng lượng và thực phẩm đang giảm, qua đó làm giảm áp lực lạm phát chung của nền kinh tế Đức. Tuy nhiên, dữ liệu HICP lại cho thấy một bức tranh khác, có thể hàm ý rằng mặc dù lạm phát hàng hóa đang hạ nhiệt, lạm phát dịch vụ và các chi phí khác có thể vẫn dai dẳng hơn so với mức sụt giảm của giá năng lượng và thực phẩm.
Chỉ số HICP đo lường sự thay đổi thuần túy về giá của một rổ hàng hóa và dịch vụ cố định trên các quốc gia thành viên EU, được tính toán theo phương pháp chuẩn hóa của EU nhằm đảm bảo khả năng so sánh giữa các nước. Khác với CPI Đức – loại trừ chi phí nhà ở tự sở hữu và bao gồm các trò chơi may rủi – HICP loại trừ cả hai nhóm này và áp dụng các quy trình điều chỉnh chất lượng nghiêm ngặt để tách biệt biến động giá thực khỏi thay đổi về chất lượng sản phẩm hoặc kênh phân phối.
Nguồn: Destatis
