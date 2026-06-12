Nền kinh tế Vương quốc Anh đã sụt giảm 0,1% trong tháng 4 năm 2026 do hệ lụy từ cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông. Theo dữ liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê Quốc gia Anh (ONS), đây là lần sụt giảm GDP hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2025.

Mặc dù mức sụt giảm này hoàn toàn trùng khớp với các dự báo trước đó từ các nhà kinh tế do Reuters khảo sát, nhưng nó lại thể hiện một sự đảo chiều xu hướng đầy bất ngờ so với tháng 3 – tháng vốn ghi nhận mức tăng trưởng 0,3%. Tuy nhiên, nếu xét theo góc nhìn 3 tháng (ít biến động hơn), GDP thực tế của Anh đã tăng 0,7% trong giai đoạn tính đến tháng 4 năm 2026. Điều này chứng tỏ nền kinh tế xứ sở sương mù đã bước vào cuộc khủng hoảng hiện tại với một nền tảng tương đối ổn định.

Biểu đồ 1: GDP thực tế và danh nghĩa tại Vương quốc Anh (biểu đồ trên) và thay đổi theo từng quý (biểu đồ dưới). Trong quý 1 năm 2026 (Tháng 1 – Tháng 3), nền kinh tế Anh đã tăng trưởng 0,6%, tạo ra một bệ đỡ vững chắc theo tiêu chuẩn của Anh trước khi các tác động từ cuộc chiến Trung Đông thực sự lộ diện. Nguồn: XTB Research dựa trên dữ liệu của ONS/Bloomberg.

Cuộc xung đột Iran đã kìm hãm đà tăng trưởng của Anh như thế nào?

Chất xúc tác chính cho sự giảm tốc trong tháng 4 là cuộc chiến giữa Iran và Mỹ, vốn vừa vượt qua cột mốc 100 ngày. Việc eo biển Hormuz – tuyến đường vận tải hàng hải sống còn đối bị phong tỏa hiệu quả đối với dầu mỏ và nhiều hàng hóa khác – đã làm tê liệt các chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của năng lượng và nhiên liệu.

Là một quốc gia nhập khẩu ròng năng lượng, Vương quốc Anh đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cú sốc năng lượng quốc tế. Giá xăng dầu tại các trạm sạc tăng đột biến đã buộc người dân phải cắt giảm mạnh lượng tiêu thụ trong tháng 4, dập tắt hoàn toàn những xung lực tăng trưởng tích cực từ đầu năm. Hơn nữa, các khảo sát của ONS cho thấy làn sóng than phiền diện rộng từ các doanh nghiệp về tình trạng sụt giảm doanh thu và chi phí sản xuất leo thang trong các ngành bán buôn, sản xuất và vận tải.

Bóc tách các lĩnh vực: Khối dịch vụ lao dốc, xây dựng mới trì trệ

Sự giảm tốc kinh tế trong tháng 4 được thể hiện qua các mức hiệu suất không đồng đều giữa các ngành công nghiệp cốt lõi:

Ngành dịch vụ: Ghi nhận mức giảm 0,2%, trở thành nguyên nhân chính kéo GDP hàng tháng đi xuống. Trong đó, lĩnh vực nghệ thuật, giải trí và vui chơi chịu tổn thất nặng nề nhất với mức giảm sâu 9,1%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hủy bỏ hàng loạt sự kiện thể thao tại Trung Đông, tác động trực tiếp đến các công ty có trụ sở tại Anh.

Ngành xây dựng: Nhích nhẹ 0,1%. Tuy nhiên, mức tăng này hoàn toàn đến từ sự phục hồi 0,6% của mảng sửa chữa và bảo dưỡng. Ngược lại, các dự án xây dựng mới lại giảm 0,3%, khiến các cam kết chính trị của chính phủ về việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng nhà ở tại Anh trở nên phức tạp hơn.

Sản xuất công nghiệp: Ghi nhận mức tăng trưởng bằng không (0,0%). Mặc dù ngành chế tạo tăng 0,4% (nhờ mức tăng vọt 4,2% trong sản xuất dược phẩm), nhưng toàn bộ thành quả này đã bị xóa sạch bởi sản lượng sụt giảm trong ngành tiện ích công ích (điện, nước, ga).

Rủi ro lạm phát đình đốn và thế tiến thoái lưỡng nan của Ngân hàng Trung ương Anh

Đà giảm tốc đột ngột của GDP đã dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về rủi ro rơi vào tình trạng lạm phát đình đốn (stagflation) – một kịch bản nguy hiểm khi nền kinh tế trì trệ đi kèm với lạm phát dai dẳng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 của Anh từ 1,3% xuống chỉ còn 0,8%, đồng thời cảnh báo rằng Anh có thể là nền kinh tế lớn chịu tác động nặng nề nhất từ cuộc chiến này.

Các điều kiện kinh tế có thể sẽ tồi tệ hơn trong quý 3, thời điểm giá trần năng lượng trong nước dự kiến tăng 13%, cho phép các nhà cung cấp chuyển chi phí dầu khí đắt đỏ sang người tiêu dùng. Điều này đặt Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào một vị thế vô cùng bấp bênh trước quyết định lãi suất sắp tới. Các nhà hoạch định chính sách hiện phải cân bằng giữa một bên là chống lại lạm phát do chiến tranh và một bên là rủi ro kích hoạt một đợt suy thoái sâu hơn.

Ngay sau khi dữ liệu của ONS được công bố, đồng Bảng ban đầu đã giảm 0,2% so với đồng USD do thị trường hạ bớt kỳ vọng vào các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Tuy nhiên, theo thời gian, tâm lý chấp nhận rủi ro trên toàn cầu đã đảo chiều nhằm phản ứng trước các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, dẫn đến việc đồng USD suy yếu. Hơn nữa, GDP yếu hơn không làm giảm bớt áp lực diều hâu lên BoE, nơi mà thị trường kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%. Một số thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) thậm chí có thể bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất, phát đi tín hiệu cho thấy ngân hàng trung ương sẵn sàng chiến đấu với cú sốc năng lượng kéo dài.

Biểu đồ 2: Lãi suất điều hành của Ngân hàng Trung ương Anh và lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 2 năm và 10 năm. Lợi suất trái phiếu hiện đã vượt rõ rệt lên trên mức lãi suất 3,75%, báo hiệu kỳ vọng diều hâu từ thị trường nợ, điều này đang tự động thắt chặt các điều kiện tài chính một cách tự nhiên. Nguồn: XTB Research dựa trên dữ liệu của Bloomberg.

Phân tích kỹ thuật: GBPUSD (Khung D1)

Cặp tỷ giá GBPUSD hiện đang giao dịch tăng nhẹ (+0,05%), mặc dù trên khung thời gian D1, cặp tiền này vẫn nằm trong một xu hướng giảm cục bộ và đang tích lũy quanh mốc 1,34158. Giá hiện đang di chuyển dưới các đường trung bình động hàm mũ quan trọng: EMA 30 (1,34226) và EMA 100 (1,34372) – những đường đóng vai trò là mức kháng cự quan trọng cho bất kỳ xung lực tăng điểm nào đang hình thành.

Sau nhịp bật tăng từ vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.3330, áp lực bán đã chậm lại. Chỉ báo RSI (14) hiện ở mức 49,5, phát đi tín hiệu hoàn toàn trung lập của thị trường. Hướng đi tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc giá có thể bứt phá bền vững lên trên các đường EMA hay sẽ quay lại kiểm định các mức đáy gần đây.

Biểu đồ 3: Tỷ giá GBPUSD và EURGBP (nghịch đảo; màu xanh). Nguồn: xStation5