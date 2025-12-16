CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng giá sau khi công bố dữ liệu NFP 📌

20:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu việc làm tháng 11:

Tỷ lệ tham gia lao động: thực tế 62,5%; trước đó 62,4%

Bảng lương phi nông nghiệp (NFP): thực tế +64 nghìn; dự báo +50 nghìn; trước đó +119 nghìn

Việc làm khu vực chính phủ: thực tế -5,0 nghìn; trước đó +22,0 nghìn

Việc làm khu vực tư nhân: thực tế +69 nghìn; trước đó +97 nghìn

Tỷ lệ thất nghiệp: thực tế 4,6%; dự báo 4,5%; trước đó 4,4%

Việc làm ngành sản xuất: thực tế -5 nghìn; trước đó -6 nghìn

Số giờ làm việc trung bình/tuần: thực tế 34,3; trước đó 34,2

Thu nhập bình quân theo giờ (YoY): thực tế +3,5%; trước đó +3,8%

Thu nhập bình quân theo giờ (MoM): thực tế +0,1%; dự báo +0,3%; trước đó +0,2%

Báo cáo việc làm tháng 11 cho thấy đà tăng của thị trường lao động tiếp tục chậm lại, với NFP chỉ tăng 64 nghìn và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,6%, gần như không thay đổi so với tháng 9. Việc làm chủ yếu tăng ở các lĩnh vực y tế (+46 nghìn), xây dựng (+28 nghìn) và hỗ trợ xã hội (+18 nghìn), trong khi vận tải/kho bãi (-18 nghìn) và khu vực liên bang (-6 nghìn) sụt giảm. Việc làm liên bang đã giảm mạnh 162 nghìn trong tháng 10, góp phần khiến số liệu tháng 10 ước tính giảm khoảng 105 nghìn; tuy nhiên, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết không thể định lượng chính xác tác động của việc chính phủ đóng cửa đối với dữ liệu tháng 10–11.

Dữ liệu khảo sát hộ gia đình tháng 10 không được thu thập, còn tỷ lệ phản hồi tháng 11 ở mức thấp bất thường (64%). Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và tỷ lệ việc làm/dân số ổn định, nhưng số người làm bán thời gian vì lý do kinh tế đã tăng thêm 909 nghìn kể từ tháng 9. Tăng trưởng tiền lương khá khiêm tốn (+0,1% m/m), và các điều chỉnh số liệu đã làm giảm việc làm giai đoạn tháng 8–9 khoảng 33 nghìn, củng cố bức tranh thị trường lao động hầu như không cải thiện kể từ tháng 4.

Sau khi dữ liệu được công bố, hợp đồng tương lai lãi suất của Fed cho thấy xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 1 tăng nhẹ lên khoảng 31% (so với 22% trước đó), trong khi thị trường vẫn định giá tổng mức nới lỏng khoảng 58 điểm cơ bản trong năm 2026.