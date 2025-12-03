CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng khi chỉ số PMI dịch vụ của Pháp và Đức vượt dự báo

15:50, Pháp – Dữ liệu PMI tháng 11:

HCOB PMI dịch vụ Pháp: thực tế 51,4; dự báo 50,8; trước đó 48,0

HCOB PMI tổng hợp Pháp: thực tế 50,4; dự báo 49,9; trước đó 47,7

15:55, Đức – Dữ liệu PMI tháng 11:

HCOB PMI dịch vụ Đức: thực tế 53,1; dự báo 52,7; trước đó 54,6

HCOB PMI tổng hợp Đức: thực tế 52,4; dự báo 52,1; trước đó 53,9

Ngành dịch vụ của Pháp đã quay trở lại tăng trưởng trong tháng 11, đánh dấu lần mở rộng đầu tiên kể từ tháng 8/2024. Hoạt động và đơn hàng mới đều tăng, được hỗ trợ bởi nhu cầu xuất khẩu ổn định và lượng việc tồn đọng giảm. Tuy nhiên, việc làm suy giảm, mức độ lạc quan vẫn ở mức thấp theo lịch sử, và các doanh nghiệp cho biết họ có ít khả năng tăng giá dù chi phí đầu vào tăng nhanh hơn. Đợt phục hồi này là tín hiệu tích cực, nhưng mức độ bền vững vẫn còn nhiều nghi ngờ.

Ngành dịch vụ của Đức tiếp tục mở rộng trong tháng 11, với hoạt động và đơn hàng mới tăng tháng thứ ba liên tiếp, dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với tháng 10. Việc làm tăng nhẹ, lượng việc tồn đọng giảm và áp lực lạm phát hạ nhiệt. Mặc dù nhu cầu trong nước vẫn vững, đơn hàng nước ngoài yếu hơn và tâm lý kinh doanh thận trọng cho thấy những thách thức vẫn còn hiện hữu.

EURUSD đã bật tăng trở lại sau khi thoái lui tạm thời từ vùng kháng cự quan trọng tại 1,165. Dữ liệu PMI hôm nay mang lại phần nào sự trấn an sau kết quả yếu hơn dự kiến của lĩnh vực sản xuất tháng trước, vốn đã làm dấy lên lo ngại về nền tảng của quá trình phục hồi kinh tế Eurozone. Dữ liệu việc làm ADP của Mỹ công bố hôm nay sẽ đóng vai trò quan trọng đối với khả năng phá vỡ trạng thái đi ngang hiện tại của tỷ giá.

Nguồn: xStation5