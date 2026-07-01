CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng nhẹ nhờ sản xuất phục hồi và áp lực lạm phát hạ nhiệt

Ngành sản xuất khu vực eurozone cho thấy khả năng phục hồi tích cực vào cuối nửa đầu năm. Dù chỉ số PMI sản xuất S&P Global Eurozone giảm nhẹ xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, đạt 51,4 trong tháng 6 (so với 51,6 của tháng 5), chỉ số này vẫn duy trì trên ngưỡng mở rộng tháng thứ 5 liên tiếp.
Dữ liệu cơ bản cho thấy một bức tranh phức tạp của ngành: sản lượng nhà máy đang tăng tốc, chuỗi cung ứng vẫn chịu áp lực nhưng đang có dấu hiệu ổn định, trong khi chi phí năng lượng giảm mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho các nhà sản xuất.
EUR/USD tăng nhẹ sau khi các dữ liệu lạm phát từ Pháp, Đức và toàn khu vực eurozone đều cao hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, cặp tiền vẫn bị giới hạn trong biên độ 1.1380–1.1430, khi các yếu tố biến động bổ sung—bao gồm lạm phát HICP eurozone, báo cáo việc làm ADP và cuộc họp tại Sintra với sự tham gia của các chủ tịch ngân hàng trung ương—sẽ tiếp tục xuất hiện trong phiên. Đà tăng có thể mạnh hơn nếu EUR/USD phá vỡ các đường EMA quan trọng. Tại thời điểm viết bài, cặp tiền giảm 0,15%. Nguồn: xStation5
Động lực ngành: Sản xuất vs. Nhu cầu
Dù PMI tổng thể giảm nhẹ, sản lượng thực tế của nhà máy lại tăng đáng kể, ghi nhận quý mạnh nhất của sản xuất khu vực eurozone kể từ đầu năm 2022.
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Sản lượng tăng tốc: Chỉ số sản lượng trong PMI sản xuất tăng lên mức cao nhất 2 tháng tại 51,7 (so với 51,3 của tháng 5), đánh dấu 6 tháng liên tiếp sản lượng tăng.
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Phân hóa theo khu vực: Tăng trưởng sản lượng diễn ra trên diện rộng trong eurozone, với chỉ Tây Ban Nha và Pháp là hai quốc gia không ghi nhận tăng trưởng trong tháng 6.
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Nhu cầu yếu: Đơn hàng mới quay lại tăng trưởng sau khi đi ngang trong tháng 5, nhưng mức tăng vẫn rất khiêm tốn. Nhu cầu xuất khẩu (bao gồm thương mại nội khối eurozone) tiếp tục là yếu tố gây áp lực, giảm tháng thứ 2 liên tiếp.
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Áp lực chuỗi cung ứng vẫn tồn tại: Chỉ số thời gian giao hàng của nhà cung cấp tăng lên mức cao nhất 3 tháng, cho thấy áp lực logistics có phần giảm bớt. Tuy nhiên, năng lực cung ứng vẫn bị kéo căng, với thời gian giao hàng vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.
Áp lực lạm phát giảm và sa thải chậm lại
Một điểm nổi bật của khảo sát tháng 6 là sự hạ nhiệt rõ rệt trong môi trường chi phí, chủ yếu nhờ giá dầu quốc tế giảm mạnh.
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Tăng giá đầu vào thấp nhất từ tháng 3: Dù chi phí đầu vào vẫn cao, tốc độ tăng giá đã chậm lại trong tháng 6, chấm dứt xu hướng tăng kéo dài từ tháng 9 năm ngoái.
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Giá bán ra giảm tốc: Phản ánh chi phí đầu vào hạ nhiệt, doanh nghiệp sản xuất eurozone cũng giảm tốc độ tăng giá bán. Lạm phát giá đầu ra vì vậy giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng.
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Cắt giảm việc làm ở mức vừa phải: Số lượng việc làm trong ngành sản xuất tiếp tục giảm trong tháng 6, nhưng tốc độ cắt giảm chậm hơn so với tháng 5.
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Niềm tin phục hồi: Kỳ vọng về sản lượng trong tương lai tăng lên mức cao nhất 4 tháng, tiếp tục hồi phục từ mức thấp nhất 17 tháng vào tháng 4. Tuy nhiên, kỳ vọng 1 năm vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử một chút.
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