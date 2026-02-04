CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng nhẹ sau khi dữ liệu của ADP không đạt kỳ vọng💡

áo cáo Việc làm Quốc gia ADP (ADP National Employment Report) là một thước đo độc lập, được công bố hàng tháng, nhằm phản ánh mức thay đổi việc làm trong khu vực tư nhân tại Mỹ. Báo cáo do ADP Research thực hiện phối hợp với Stanford Digital Economy Lab, dựa trên dữ liệu bảng lương đã được ẩn danh của hơn 26 triệu lao động Mỹ thuộc hàng trăm nghìn doanh nghiệp.
Hàng hóa (Goods): +1 nghìn so với -3 nghìn tháng trước
Dịch vụ (Service): +21 nghìn so với +44 nghìn tháng trước
Doanh nghiệp nhỏ: 0 nghìn so với +9 nghìn kỳ trước
Doanh nghiệp vừa: +41 nghìn so với +34 nghìn tháng trước
Doanh nghiệp lớn: -18 nghìn so với +2 nghìn tháng trước
Tăng lương của người giữ nguyên công việc: 4,5% so với 4,4% tháng trước
Tăng lương của người chuyển việc: 6,4% so với 6,6% tháng trước
Biến động theo ngành.
Giáo dục và y tế: +74 nghìn so với +39 nghìn kỳ trước
Giải trí và dịch vụ lưu trú: +4 nghìn so với +24 nghìn kỳ trước
Xây dựng: +9 nghìn
Hoạt động tài chính: +14 nghìn so với +6 nghìn kỳ trước
Dịch vụ chuyên môn và kinh doanh: -57 nghìn so với -29 nghìn kỳ trước
Nhìn chung, dữ liệu ba tháng gần đây cho thấy hoạt động tuyển dụng khu vực tư nhân biến động mạnh: có một giai đoạn tăng nhẹ, sau đó suy giảm đáng kể (đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp nhỏ), rồi phục hồi một phần nhưng chủ yếu tập trung ở các ngành dịch vụ ổn định hoặc có tính “liên quan đến khu vực công” (như giáo dục/y tế và giải trí/lưu trú). Điều này cho thấy thị trường lao động chưa có động lực tăng trưởng mạnh trên diện rộng trong khu vực tư nhân.
Dữ liệu lao động nhìn chung khá trái chiều, làm gia tăng nhẹ kỳ vọng rằng Fed có thể hạ lãi suất trong thời gian tới. Tuy nhiên, đà giảm ban đầu của đồng USD nhanh chóng bị đảo ngược.
Thị trường nổi bật: EUR/USD
