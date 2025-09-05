CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng vọt sau dữ liệu NFP yếu hơn nhiều 💲

01:30 PM BST, United States - Employment Data for August:

Bảng lương phi nông nghiệp: thực tế 22 nghìn; dự báo 75 nghìn; trước đó 79 nghìn;

Tỷ lệ thất nghiệp: thực tế 4,3%; dự báo 4,3%; trước đó 4,2%;

Thu nhập trung bình theo giờ: thực tế 3,7% YoY; dự báo 3,7% YoY; trước đó 3,9% YoY;

Bảng lương phi nông nghiệp tư nhân: thực tế 38 nghìn; dự báo 75 nghìn; trước đó 77 nghìn;

Bảng lương của Chính phủ: thực tế -16.000; trước đó 2.000;

Bảng lương sản xuất: thực tế -12 nghìn; dự báo -5 nghìn; trước đó -2 nghìn;

Tỷ lệ tham gia: thực tế 62,3%; trước đó 62,2%;

Bảng lương bị nhiễu, việc sửa đổi càng làm tăng thêm căng thẳng

Dữ liệu việc làm tháng 8 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Ngoài ra, có những điều chỉnh cho hai tháng cuối (tháng 6 và tháng 7), với mức điều chỉnh tăng nhẹ cho tháng 7- tháng 6 lên -13.000 (từ +14.000) và tháng 7 lên +79.000 (từ +73.000), khiến số liệu việc làm tháng 6-tháng 7 thấp hơn 21.000 so với báo cáo trước đó.

EURUSD tăng mạnh, thoát khỏi chuỗi tích lũy kéo dài cả tháng bị giới hạn ở mức 1.172. Thị trường hiện đang kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất hoàn toàn vào tháng 9, và có khả năng sẽ tiếp tục vào tháng 10 và tháng 12. Nguồn: xStation5