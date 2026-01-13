CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng vọt sau khi chỉ số CPI cốt lõi tại Mỹ thấp hơn dự kiến❗️

20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 12:
CPI YoY: Thực tế 2,7% (Dự báo 2,7%, Trước đó 2,7%)
CPI MoM: Thực tế 0,3% (Dự báo 0,3%, Trước đó 0,2%)
Core CPI YoY: Thực tế 2,6% (Dự báo 2,7%, Trước đó 2,6%)
Core CPI MoM: Thực tế 0,2% (Dự báo 0,3%, Trước đó 0,2%)
Báo cáo CPI tháng 12 mang lại sự ổn định cho thị trường, khi không tạo ra những biến động mạnh. Đáng chú ý, lạm phát lõi (core CPI) - vốn thường được xem là “cứng đầu” - bất ngờ thấp hơn lạm phát toàn phần, qua đó củng cố niềm tin rằng xu hướng giảm lạm phát vẫn đang đi đúng hướng. Điều này mang lại sự trấn an cần thiết sau báo cáo gây tranh cãi hồi tháng 10, khi việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến dữ liệu bị thiếu hụt và các con số bị bóp méo về độ chính xác. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một lưu ý quan trọng: lạm phát theo tháng đã tăng nhẹ từ 0,2% lên 0,3%, một diễn biến có thể khiến Fed thận trọng hơn trước khi bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất tiếp theo.
Nguồn: XTB Research
Sau nhịp biến động ban đầu, EURUSD quay trở lại dưới vùng kháng cự quan trọng 1,16700, hiện giao dịch quanh vùng đi ngang, sát đường EMA 30 và EMA 100 trên khung M30. Nguồn: xStation5
Sản lượng nghiền yếu tại châu Âu và các vụ thu hoạch thuận lợi ở châu Phi đang kéo giá đi xuống
Thị trường nổi bật - USDJPY
🚨Giá bạc giảm 1,5%
Lịch kinh tế: Lạm phát ở châu Âu và ngành sản xuất của Mỹ đang được quan tâm📌
