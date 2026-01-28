CẬP NHẬT MỚI: FED giữ nguyên lãi suất!↔️🚨

28/01/2026 – Quyết định lãi suất của Fed (Target Rate):
Công bố: 3,50–3,75%
Kỳ vọng: 3,50–3,75%
Trước đó: 3,50–3,75%
Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất, đúng như kỳ vọng của thị trường. Phần lớn nhà đầu tư hiện sẽ chờ đợi cuộc họp báo FOMC, nơi có thể cung cấp những tín hiệu quan trọng về định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ trong thời gian tới.
Đa số các thành viên FOMC đã bỏ phiếu ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất, ngoại trừ Miran và Waller, những người lựa chọn cắt giảm 25 điểm cơ bản.
Trong tuyên bố sau quyết định lãi suất, FOMC nhấn mạnh một số điểm chính: Tăng trưởng việc làm yếu, rủi ro đối với triển vọng kinh tế vẫn ở mức cao, trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã ổn định. Những yếu tố này được xem là cơ sở quan trọng cho quyết định duy trì chính sách hiện tại.
EURUSD (M1)
Nguồn: xStation5
