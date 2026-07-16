CẬP NHẬT MỚI: GBPUSD tăng 0,1% sau khi dữ liệu GDP của Anh vượt kỳ vọng 📈

14:00, Vương quốc Anh, báo cáo GDP hàng tháng:

Ước tính GDP Anh YoY thực tế: 1,3% (Dự báo: 1,2%, Trước đó: 1,2%)

Ước tính GDP Anh MoM thực tế: 0,1% (Dự báo: 0%, Trước đó: -0,1%)

Sản lượng sản xuất chế tạo của Anh MoM thực tế: 0,1% (Dự báo: -0,2%, Trước đó: 0,4%)

Nền kinh tế Anh tiếp tục mở rộng ổn định sau suy thoái, ghi nhận tháng thứ sáu liên tiếp tăng trưởng theo thước đo ba tháng lăn. Mặc dù xu hướng tổng thể vẫn rất tích cực, đà tăng đã chậm lại đôi chút khi bước vào mùa hè, do chịu tác động từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu bắt nguồn từ xung đột địa chính trị tại Iran.

Hình 1: Đóng góp vào tăng trưởng GDP ba tháng, Vương quốc Anh, từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026

Nguồn: Gross domestic product (GDP) monthly estimate from the Office for National Statistics

Phân tích hiệu quả và các lĩnh vực

GDP tổng thể: Tăng 0,7% trong ba tháng tính đến tháng 5/2026 (giảm nhẹ so với mức 0,8% của tháng 4), nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 0,1% trong riêng tháng 5.

Dịch vụ (Động lực tăng trưởng): Tăng 0,7% trong ba tháng tính đến tháng 5. Tăng trưởng được dẫn dắt bởi lĩnh vực Thông tin & Truyền thông (tăng 2,5%) và các dịch vụ chuyên môn — đặc biệt là nghiên cứu & phát triển khoa học (tăng 5,1% trong tháng 5), chủ yếu nhờ lĩnh vực khoa học y sinh.

Sản xuất & Chế tạo: Tăng 0,1% trong ba tháng. Ngành chế tạo là điểm sáng nổi bật (tăng 1,6%), dẫn đầu bởi ngành dược phẩm. Tuy nhiên, mức tăng này bị bù trừ một phần bởi sự sụt giảm mạnh ở các lĩnh vực năng lượng và tiện ích nước.

Xây dựng: Tăng 1,6% trong ba tháng nhờ các dự án thương mại tư nhân. Tuy nhiên, riêng tháng 5 lại giảm 0,8%, chủ yếu do hoạt động sửa chữa và bảo trì nhà ở tư nhân giảm 5%.

Đồng bảng Anh phản ứng tích cực với dữ liệu này, dù vẫn chưa thể bứt phá khỏi vùng dao động hiện tại từ 1,3520 đến 1,3550. Cặp GBPUSD hiện đang giao dịch sát đường trung bình động hàm mũ 10 giờ (EMA10 trên biểu đồ H1; đường màu vàng), khi đà tăng mạnh của phiên hôm qua đang dần chững lại.

Nguồn: xStation5