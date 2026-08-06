Dầu quay trở lại trên mức 80 USD/thùng 🔼

Giá dầu đang tăng trong phiên giao dịch thứ Năm khi nhà đầu tư một lần nữa tập trung vào các rủi ro địa chính trị có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu. Thị trường hiện đặc biệt chú ý đến các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về tương lai hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz, cùng với những báo cáo về các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu chở dầu của Saudi Arabia. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga cũng làm gia tăng sự bất ổn về nguồn cung. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp này, Saudi Arabia đã giảm nhẹ giá bán chính thức đối với loại dầu thô chủ lực Arab Light cho các lô hàng giao tháng 9 tới thị trường châu Á. Mặc dù động thái này cho thấy sự cạnh tranh tiếp tục diễn ra nhằm giành thị phần tại châu Á, nhưng yếu tố này hiện bị lu mờ bởi các diễn biến địa chính trị – yếu tố đang đóng vai trò chính trong việc định hướng giá dầu.

Các điểm chính

Dầu Brent tăng hướng tới mức 81 USD/thùng, trong khi WTI giao dịch gần mức 76 USD/thùng.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman liên quan đến Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm của thị trường, dù kết quả cuối cùng vẫn chưa chắc chắn.

Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng drone nhằm vào hai nhà máy lọc dầu của Nga và các tàu vận chuyển dầu thô của nước này, làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Đàm phán Iran - Oman tiếp tục là tâm điểm của thị trường

Động lực lớn nhất thúc đẩy giá dầu hiện nay đến từ các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Oman liên quan đến hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz. Theo Bộ Ngoại giao Iran, các bên đã đạt được thỏa thuận về tuyến đường vận chuyển được đề xuất, trong khi một tuyên bố chung dự kiến sẽ được đưa ra sau khi hoàn tất quá trình tham vấn với các bên liên quan còn lại.

Theo các nguồn tin của Reuters, thỏa thuận được đề xuất có thể trao cho Iran quyền kiểm soát lớn hơn đối với các tàu đi vào Vịnh Ba Tư. Đối với thị trường dầu mỏ, điều này có thể mở đường cho việc khôi phục một phần hoạt động vận tải qua một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng sau khi những nỗ lực trước đây nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài đều thất bại.

Eo biển Hormuz vẫn giữ vai trò quan trọng đối với nguồn cung dầu toàn cầu

Trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển hàng ngày trên toàn cầu đi qua Eo biển Hormuz. Do đó, bất kỳ diễn biến nào liên quan đến an ninh của tuyến đường biển này hoặc khả năng khôi phục hoạt động vận tải bình thường đều có tác động trực tiếp đến giá năng lượng.

Trong khi đó, dữ liệu vận tải cho thấy lượng xuất khẩu dầu thô và condensate từ các quốc gia vùng Vịnh hiện vẫn thấp hơn khoảng 40% so với mức trước xung đột, cho thấy nguồn cung vật chất vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.

Các cuộc tấn công của Houthi làm gia tăng phần bù rủi ro địa chính trị

Những báo cáo mới về các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu chở dầu của Saudi Arabia hoạt động tại Biển Đỏ và Vịnh Aden đã tạo thêm một lớp bất ổn cho thị trường. Saudi Arabia chưa chính thức xác nhận các sự cố này, nhưng chỉ riêng những thông tin trên cũng đã góp phần làm gia tăng phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu.

Các chuyên gia phân tích cho rằng những cuộc tấn công trước đây của Houthi chưa gây ra ảnh hưởng đáng kể đối với nguồn cung dầu hoặc khí tự nhiên toàn cầu. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng một sự leo thang trên diện rộng có thể dẫn đến những gián đoạn xuất khẩu thực tế tại khu vực.

Iran cảnh báo khả năng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực

Theo Reuters, Iran đã cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran có thể dẫn đến hành động trả đũa nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược trong khu vực. Những tuyên bố này tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh nguồn cung dầu Trung Đông và duy trì phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu thô.

Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga

Các diễn biến tại Nga cũng đang ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Ukraine cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công bằng drone nhằm vào các nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoil và Slavneft-Yanos, cũng như các tàu được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga trên Biển Đen.

Chính quyền Nga cho biết nhà máy lọc dầu tại Yaroslavl đã bị tấn công trong một trong những đợt tập kích bằng drone lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này. Mặc dù tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu toàn cầu hiện được đánh giá là hạn chế, thị trường vẫn xem các cuộc tấn công lặp lại nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga là yếu tố làm gia tăng rủi ro nguồn cung.

Triển vọng kỹ thuật dầu (Biểu đồ D1)

Giá dầu đã phục hồi vượt lên trên mức Fibonacci thoái lui 23,6% của nhịp giảm gần nhất, quanh khu vực 80,6 USD/thùng. Đối với phe mua, vùng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm tại 87,3 USD/thùng, tương ứng với mức Fibonacci thoái lui 38,2%, được củng cố bởi các phản ứng giá trước đây và đường trung bình động hàm mũ EMA50 (đường màu cam). Ở chiều giảm, vùng tâm lý 80 USD/thùng vẫn là mức hỗ trợ quan trọng đầu tiên, tiếp theo là vùng đáy gần nhất quanh 78,5 USD/thùng.

Nguồn: xStation5