Vàng quay trở lại xu hướng tăng? 📈 Giá đang kiểm tra mức 5.200 USD

Sự phục hồi của đồng USD không khiến cho giá Vàng suy yếu. Giá vẫn duy trì quanh mức 5.200 USD/ounce, thấp hơn khoảng 8% so với mức đỉnh lịch sử. Những căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang diễn ra, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào và đa dạng hóa dự trữ, cùng nhu cầu phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu tăng giá đều có vẻ đang hỗ trợ nhu cầu cơ bản của vàng. Tương tự, sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư cá nhân tại châu Á đang duy trì nhu cầu biên của kim loại này, cả dưới dạng vật chất và qua các quỹ ETF. Nhìn vào biểu đồ GOLD, có thể thấy giá hồi phục khá nhanh từ cú lao dốc cuối tháng 1 - đầu tháng 2 và hiện đang cố gắng trở lại mức đỉnh kỷ lục.

Gần đây, vàng đã tăng lên 5.250 USD/ounce, nơi gặp phải kháng cự quan trọng đầu tiên tại mức thoái lui Fibonacci 71,6% của nhịp giảm trước đó. Sau đợt tăng này, nhu cầu hạ nhiệt đôi chút, nhưng mức giảm đã được chặn lại quanh 5.130 USD/ounce, gần mức thoái lui Fibonacci 61,8%. Hiện giá đang giao dịch ở giữa khoảng này, và một đợt tăng trở lại trên 5.200 USD có thể làm tăng khả năng retest các đỉnh cục bộ và có tiềm năng bứt phá hướng tới mức kỷ lục mới. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 5.100 USD, có thể mở đầu cho một nhịp giảm mạnh hơn.

Chúng ta cũng quan sát thấy giá đang di chuyển trong một phạm vi tương đối hẹp, với biên dưới quan trọng hiện được nhìn thấy quanh mức 5.000 USD/ounce.

Biểu đồ GOLD (khung thời gian D1, H1)

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5