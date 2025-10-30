CẬP NHẬT MỚI: GDP của Đức cao hơn một chút so với dự kiến

GDP Đức (điều chỉnh theo năm, SA) sơ bộ: 0,3% (Dự báo: 0,2%; Trước đó: 0,2%)

GDP Đức (chưa điều chỉnh theo năm, NSA) sơ bộ: 0,3% (Dự báo: 0,2%; Trước đó: -0,2%)

GDP Đức theo quý (QoQ) sơ bộ: 0% (Dự báo: 0%; Trước đó: -0,3%)

Tỷ lệ thất nghiệp Đức: 6,3% (Dự báo: 6,3%; Trước đó: 6,3%)

Thay đổi số người thất nghiệp (SA): -1 nghìn (Dự báo: +8 nghìn; Trước đó: -7 nghìn)

Tổng số người thất nghiệp (SA): 2,973 triệu (Trước đó: 2,976 triệu)

Tổng số người thất nghiệp (NSA): 2,910 triệu (Dự báo: —; Trước đó: 2,955 triệu)