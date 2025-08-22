CẬP NHẬT MỚI: GDP của Đức thấp hơn dự kiến ​​🔴

13:00, Đức - Dữ liệu GDP :
-
GDP của Đức (Quý 2): thực tế -0,3% QoQ; dự báo -0,1% QoQ; trước đó 0,3% QoQ;
-
GDP của Đức (Quý 2): thực tế 0,2% YoY; dự báo 0,4% YoY; trước đó 0,3% YoY;
GDP quý 2 của Đức được điều chỉnh giảm, cho thấy mức giảm 0,2% trong quý (không điều chỉnh theo mùa) và tăng 0,0% so với cùng kỳ năm trước, yếu hơn so với ước tính ban đầu. Cả lĩnh vực sản xuất và xây dựng đều hoạt động kém hiệu quả trong tháng 6. Chi tiêu tiêu dùng tăng nhẹ (+0,3% so với quý trước), nhưng tiêu dùng cá nhân tăng nhẹ (+0,1%), thấp hơn so với dự báo sơ bộ. Mặc dù dữ liệu trước đây cho thấy quý 2 khá ảm đạm, hoạt động kinh doanh đầu quý 3 cho thấy một số tín hiệu tích cực, mặc dù thuế quan sắp tới của Mỹ, đặc biệt là đối với ô tô, có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng trong những tháng tới.
