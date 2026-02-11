CẬP NHẬT MỚI: Trữ lượng dầu mỏ của Mỹ tăng mạnh!

Thay đổi hàng tuần của tồn kho nhiên liệu
-
Tồn kho dầu thô: thực tế +8,53 triệu thùng (dự báo +1 triệu; trước đó -3,46 triệu)
-
Tồn kho xăng: thực tế +1,16 triệu thùng (dự báo -0,4 triệu; trước đó +0,68 triệu)
-
Tồn kho sản phẩm chưng cất (distillate): thực tế -2,7 triệu thùng (dự báo -1,2 triệu; trước đó -5,55 triệu)
Tồn kho dầu thô tăng 8,53 triệu thùng, cao vượt xa dự báo 1 triệu thùng và đảo chiều mạnh so với mức giảm -3,46 triệu thùng của kỳ trước. Việc tồn kho dầu thô tăng mạnh bất ngờ này có thể tạo áp lực giảm giá dầu trong ngắn hạn.
Nguồn: xStation5
Chỉ số US100 mất 1.9% 📉
Tin đầu ngày: Bạc giảm mạnh 9% 🚨Chỉ số, tiền điện tử và kim loại quý chịu áp lực
Giá Ca cao giảm 2,5% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2023 📉
NATGAS biến động nhẹ sau báo cáo về sự thay đổi tồn kho của EIA.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.