Số liệu việc làm tăng đột biến báo hiệu lộ trình cắt giảm lãi suất sẽ chậm lại?

Báo cáo Payrolls gây bất ngờ lớn

Báo cáo Non-farm Payrolls (NFP) cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 130.000 việc làm, gần như gấp đôi so với mức đồng thuận của thị trường. Đáng chú ý, kỳ vọng của thị trường lần này phân hóa rất mạnh: trong khi rất ít dự báo cho con số trên 100.000, thì một số tổ chức thậm chí còn dự đoán suy giảm việc làm.

Mặc dù tháng 1 vốn là giai đoạn có biến động cao do chịu tác động từ nhiều điều chỉnh kỹ thuật, báo cáo lần này vẫn cho thấy thị trường lao động Mỹ nhìn chung tiếp tục vững chắc, bất chấp những dấu hiệu yếu đi trong một số dữ liệu gần đây. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp (được tính theo khảo sát hộ gia đình – tách biệt với khảo sát NFP) đã giảm bất ngờ xuống 4,3%.

Những số liệu tích cực này đang làm thay đổi kỳ vọng về bước đi tiếp theo của Fed. Thị trường tiền tệ hiện định giá đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 7, dù rằng từ tháng 6 Fed sẽ do Kevin Warsh lãnh đạo – người vốn được cho là có xu hướng ủng hộ lãi suất thấp hơn.

US500 tiến gần vùng đỉnh lịch sử

Chứng khoán Mỹ hôm nay quay trở lại đà tăng sau một phiên tạm dừng trước đó. Động lực chính đến từ sự lạc quan trở lại đối với các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Chỉ số S&P 500 (US500) đang kiểm tra ngưỡng 7.000 điểm, và thị trường dường như phớt lờ khả năng Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất, thay vào đó tập trung vào triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ tích cực hơn.

Nếu đóng cửa ngày trên mốc 7.000, điều này có thể mở đường cho việc thiết lập đỉnh lịch sử mới, đặc biệt khi thị trường đang hướng tới báo cáo lợi nhuận của Nvidia trong hai tuần tới. Ngược lại, nếu không giữ được vùng này, chỉ số có thể điều chỉnh về mức Fibonacci 23,6% của nhịp giảm gần nhất.

