Số liệu việc làm tăng đột biến báo hiệu lộ trình cắt giảm lãi suất sẽ chậm lại?

- Báo cáo thị trường lao động Mỹ tháng 1 mạnh bất ngờ đã làm suy giảm đáng kể kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.
- Sau khi dữ liệu NFP được công bố, hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng, khi nhà đầu tư đặt cược rằng nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt.
- Cổ phiếu công nghệ đang dẫn dắt đà phục hồi mạnh trong những phút đầu phiên giao dịch.
- Báo cáo thị trường lao động Mỹ tháng 1 mạnh bất ngờ đã làm suy giảm đáng kể kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.
- Sau khi dữ liệu NFP được công bố, hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng, khi nhà đầu tư đặt cược rằng nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt.
- Cổ phiếu công nghệ đang dẫn dắt đà phục hồi mạnh trong những phút đầu phiên giao dịch.
Báo cáo Payrolls gây bất ngờ lớn
Báo cáo Non-farm Payrolls (NFP) cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 130.000 việc làm, gần như gấp đôi so với mức đồng thuận của thị trường. Đáng chú ý, kỳ vọng của thị trường lần này phân hóa rất mạnh: trong khi rất ít dự báo cho con số trên 100.000, thì một số tổ chức thậm chí còn dự đoán suy giảm việc làm.
Mặc dù tháng 1 vốn là giai đoạn có biến động cao do chịu tác động từ nhiều điều chỉnh kỹ thuật, báo cáo lần này vẫn cho thấy thị trường lao động Mỹ nhìn chung tiếp tục vững chắc, bất chấp những dấu hiệu yếu đi trong một số dữ liệu gần đây. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp (được tính theo khảo sát hộ gia đình – tách biệt với khảo sát NFP) đã giảm bất ngờ xuống 4,3%.
Những số liệu tích cực này đang làm thay đổi kỳ vọng về bước đi tiếp theo của Fed. Thị trường tiền tệ hiện định giá đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 7, dù rằng từ tháng 6 Fed sẽ do Kevin Warsh lãnh đạo – người vốn được cho là có xu hướng ủng hộ lãi suất thấp hơn.
US500 tiến gần vùng đỉnh lịch sử
Chứng khoán Mỹ hôm nay quay trở lại đà tăng sau một phiên tạm dừng trước đó. Động lực chính đến từ sự lạc quan trở lại đối với các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Chỉ số S&P 500 (US500) đang kiểm tra ngưỡng 7.000 điểm, và thị trường dường như phớt lờ khả năng Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất, thay vào đó tập trung vào triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ tích cực hơn.
Nếu đóng cửa ngày trên mốc 7.000, điều này có thể mở đường cho việc thiết lập đỉnh lịch sử mới, đặc biệt khi thị trường đang hướng tới báo cáo lợi nhuận của Nvidia trong hai tuần tới. Ngược lại, nếu không giữ được vùng này, chỉ số có thể điều chỉnh về mức Fibonacci 23,6% của nhịp giảm gần nhất.
Điểm nhấn doanh nghiệp
-
Tâm lý thị trường đã chuyển sang tích cực đối với các “ông lớn” công nghệ Mỹ sau nhịp điều chỉnh nhẹ hôm qua. Nvidia dẫn đầu đà tăng với mức tăng hơn 1%, tiếp theo là Amazon, Microsoft và Meta (tăng khoảng 0,5–0,6%). Apple và Tesla tăng nhẹ hơn.
-
T-Mobile US (TMUS.US): Cổ phiếu giảm hơn 5% ngay khi mở cửa sau khi số thuê bao ròng quý IV thấp hơn kỳ vọng. Dù công ty công bố dịch vụ dịch trực tiếp mới hỗ trợ 50 ngôn ngữ, thông tin này lại gây áp lực lên cổ phiếu Duolingo (DUOL.US).
-
Moderna (MRNA.US): Cổ phiếu lao dốc gần 10% sau khi cơ quan quản lý Mỹ từ chối xem xét vắc-xin cúm mRNA mới. Đây là cú đánh mạnh vào nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu của Moderna ngoài mảng vắc-xin Covid-19.
-
Gilead Sciences (GILD.US): Cổ phiếu giảm hơn 1% do kết quả tài chính và triển vọng năm 2026 không đạt kỳ vọng Phố Wall.
-
Kraft Heinz (KHC.US): Cổ phiếu giảm hơn 6% sau khi công ty tuyên bố dừng kế hoạch tách thành hai doanh nghiệp riêng biệt – kế hoạch trước đó từng được kỳ vọng cao. Ban lãnh đạo cũng công bố chương trình đầu tư trị giá 600 triệu USD nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
-
Ford (F.US): Cổ phiếu tăng nhẹ dù kết quả quý IV/2025 không mấy tích cực. Doanh thu đạt 45,89 tỷ USD vượt dự báo, nhưng vẫn giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng do các yếu tố tiêu cực kéo dài.
Cổ phiếu Amazon lao dốc 10% trước áp lực chi tiêu cho AI
Tổng hợp tin cuối ngày: Phố Wall và Châu Âu chìm trong sắc đỏ
Palantir: Lại một quý nữa lập kỷ lục!!
Lịch kinh tế: Một số dữ liệu quan trọng bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.