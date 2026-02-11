📈 Giá vàng tăng 1,5% đạt mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 1 trước khi công bố báo cáo NFP

Vàng tăng hơn 1% trong hôm nay, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và một loạt yếu tố cơ bản thuận lợi. Donald Trump cho rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới và đe dọa triển khai thêm một tàu sân bay thứ hai tiến gần Iran. Trong khi đó, Iran tuyên bố hôm nay rằng chương trình tên lửa của họ không phải là vấn đề có thể đem ra đàm phán, dù nước này vẫn cân nhắc khả năng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ.

Điểm đặc biệt đáng chú ý là thông tin mới từ quỹ hưu trí Hà Lan Stichting Pensioenfonds ABP, cho thấy quỹ này đã giảm lượng nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ khoảng 30% và bán ra khoảng 10 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ trong vòng 6 tháng (tính đến tháng 9/2025).

Hiện ABP vẫn còn nắm giữ khoảng 19 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ, tuy nhiên động thái này càng củng cố câu chuyện rằng một số nhà đầu tư lớn đang dần thu hẹp mức độ tiếp xúc với nợ công của Mỹ. Dù quy mô hiện tại chưa quá lớn, nhưng cũng đủ để tạo áp lực lên đồng USD và hỗ trợ giá vàng.

Nhu cầu mạnh từ các quỹ ETF vàng cũng đang thúc đẩy xu hướng tăng. Các dữ liệu việc làm gần đây của Mỹ nhìn chung gây thất vọng, qua đó tạo thêm lực đỡ cho nhóm kim loại quý.

Về mặt kỹ thuật, biểu đồ vàng khung giờ (H1) đang cho thấy một vùng kháng cự quan trọng quanh các mức Fibonacci 61,8% và 71,6% của nhịp giảm gần nhất. Nếu giá vượt lên trên 5.260 USD, vàng có thể mở đường tiến tới các mức đỉnh lịch sử mới. Hiện giá vẫn nằm trên cả EMA50 và EMA200, cho thấy động lực tăng giá vẫn rất mạnh.