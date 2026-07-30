CẬP NHẬT MỚI: GDP Mỹ thấp hơn kỳ vọng! EURUSD vẫn thiếu định hướng rõ ràng

19:30, Hoa Kỳ - Báo cáo GDP và PCE:

GDP Mỹ QoQ (sơ bộ): Thực tế 1,5% (Dự báo 2,0%, Kỳ trước 2,1%)

Chỉ số Core PCE YoY: Thực tế 3,3% (Dự báo 3,3%, Kỳ trước 3,4%)

Chỉ số Core PCE MoM: Thực tế 0,1% (Dự báo 0,2%, Kỳ trước 0,3%)

Tiêu dùng cá nhân thực tế MoM: Thực tế 0,3% (Dự báo 0,4%, Kỳ trước 0,3%, điều chỉnh lên 0,4%)

rong quý II/2026, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường, với GDP chỉ tăng 1,5% theo tốc độ hàng năm, trong bối cảnh xung đột với Iran ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo báo cáo từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), sự suy giảm tốc độ tăng trưởng chủ yếu đến từ xuất khẩu giảm, chi tiêu chính phủ suy yếu và đầu tư kinh doanh chậm lại. Trong khi đó, chi tiêu tiêu dùng cá nhân cũng thấp hơn kỳ vọng, khi người tiêu dùng Mỹ tiếp tục chịu áp lực từ mức giá nhiên liệu cao. Các số liệu Core PCE – thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặc biệt quan tâm – nhìn chung phù hợp với dự báo. Tuy nhiên, chỉ số theo tháng thấp hơn kỳ vọng cho thấy áp lực lạm phát trong ngắn hạn đang có xu hướng dịu lại. Điều này có thể phần nào củng cố quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ đang bắt đầu chịu ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài, nhưng chưa tạo ra tín hiệu rõ ràng về một sự suy yếu nghiêm trọng.

Tiêu dùng cá nhân vẫn tiếp tục là trụ cột chính của tăng trưởng GDP Mỹ. Nguồn: Macrobond, XTB Research

Phân tích kỹ thuật: EURUSD (M30)

Sau giai đoạn giao dịch khá giằng co ngay sau khi dữ liệu được công bố, cặp tiền phổ biến nhất thế giới đã quay trở lại giao dịch phía trên đường trung bình động hàm mũ EMA10 (màu vàng), tiếp tục được hỗ trợ bởi đà tăng hình thành sau cuộc họp Fed.

Hiện tại, EURUSD đang kiểm định vùng kháng cự quan trọng quanh 1,1480, lần đầu tiên trong vòng hai tuần. Tuy nhiên, phe mua có thể gặp khó khăn trong việc đẩy tỷ giá hướng tới mốc tâm lý 1,1500, khi chỉ báo RSI ngắn hạn đang tiến gần vùng quá mua, cho thấy dư địa tăng thêm có thể bị hạn chế.

Việc duy trì trên vùng 1,1450 sẽ đóng vai trò then chốt để bảo vệ đà tăng sau cuộc họp FOMC. Khu vực này đồng thời trùng với: EMA30 (màu tím nhạt), Mức Fibonacci thoái lui 23,6%. Nếu EURUSD giữ vững được vùng hỗ trợ này, xu hướng phục hồi sau Fed vẫn có khả năng tiếp tục. Ngược lại, việc phá vỡ xuống dưới 1,1450 có thể làm suy yếu động lực tăng giá hiện tại.

Nguồn: xStation5