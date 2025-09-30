CẬP NHẬT MỚI: Giá dầu giảm xuống mức đáy trong ngày sau khi OPEC+ cân nhắc tăng sản lượng mạnh

Giá dầu WTI giảm gần 2% sau thông tin cho rằng OPEC+ có kế hoạch tăng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày trong ba tháng tới. Mặc dù đã có sự phục hồi trong phiên sáng nay, nhưng báo cáo mới nhất lại khiến giá quay trở lại vùng quanh 62 USD/thùng.
Đợt tăng sản lượng này, kết hợp với mức tăng trong tháng 10, sẽ hoàn toàn xóa bỏ các biện pháp cắt giảm sản lượng thời COVID của liên minh vào đầu năm 2026. Điều quan trọng là thị trường cần phân biệt giữa việc nâng hạn ngạch sản xuất chính thức và mức tăng thực tế trong sản lượng. Dù vậy, đồng thuận chung vẫn là thị trường sẽ đối mặt với tình trạng dư cung đáng kể, miễn là không có gián đoạn lớn nào trong sản xuất và xuất khẩu của Nga.
