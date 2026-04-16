CẬP NHẬT MỚI: Giá dầu phục hồi lên 100 USD

Các lãnh đạo Ả Rập vùng Vịnh và châu Âu ước tính rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể mất khoảng sáu tháng để hoàn tất. Họ đang kêu gọi hai bên gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại để có thêm thời gian cho đàm phán.
Các quốc gia vùng Vịnh vẫn tin rằng Iran đang theo đuổi năng lực phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel.
Theo các quan chức khu vực, bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần ngăn Iran làm giàu uranium và cấm phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.
Các lãnh đạo vùng Vịnh phần lớn phản đối việc quay trở lại xung đột và ưu tiên giải pháp ngoại giao do Mỹ dẫn dắt.
Một yêu cầu cấp bách là mở lại eo biển Hormuz để khôi phục dòng chảy năng lượng toàn cầu.
Các quan chức cũng cảnh báo riêng rằng một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu có thể xảy ra nếu tuyến đường này tiếp tục bị đóng sau tháng tới.
Giá năng lượng có thể tiếp tục tăng nếu xung đột kéo dài vượt quá khung thời gian đàm phán đề xuất.
Giá dầu đang phục hồi trong hôm nay và tiến gần trở lại mốc 100 USD/thùng, cho thấy căng thẳng trên thị trường năng lượng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
