CẬP NHẬT MỚI: Giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) tăng sau khi công bố dữ liệu EIA của Mỹ

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo rằng lượng tồn kho khí tự nhiên hàng tuần tại Mỹ đã tăng 85 BCF, thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng thị trường là 87 BCF, nhưng cao hơn đáng kể so với mức 63 BCF của tuần trước - tương ứng mức tăng tồn kho hàng tuần khoảng 3,85%. Mặc dù mức tăng tồn kho thấp hơn dự báo một chút (một sai lệch mang tính hơi “bullish”), giá khí tự nhiên vẫn phản ứng bằng việc tăng hơn 1%. Nguồn: xStation

