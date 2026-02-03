CẬP NHẬT MỚI: Hải quân Mỹ bắn hạ máy bay không người lái của Iran đang tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln 🗽

Theo các quan chức Mỹ được Reuters dẫn nguồn, Hoa Kỳ đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran gần tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Chiếc Shahed-139 được cho là đang bay về phía tàu sân bay và đã bị tiêm kích F-35 đánh chặn.
Giá dầu phản ứng bằng một nhịp tăng nhẹ lên quanh 68 USD/thùng. Trong kịch bản leo thang căng thẳng rộng hơn tại Trung Đông, giá dầu nhiều khả năng sẽ được hỗ trợ để hồi phục về vùng kháng cự quan trọng quanh 70 USD/thùng - khu vực trùng với cạnh trên của kênh giá giảm và đường EMA200.
