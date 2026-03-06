CẬP NHẬT MỚI: Iran ra tín hiệu châu Âu sẽ là 'mục tiêu hợp pháp' nếu EU tham chiến

Theo France 24, dẫn lời Iranian Ministry of Foreign Affairs, Iran tuyên bố rằng “Liên minh châu Âu sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp nếu châu Âu tham gia vào cuộc chiến tại Trung Đông.” Cho đến nay, hợp đồng tương lai của chỉ số Euro Stoxx 50 (EU50) chỉ phản ứng rất hạn chế trước những phát biểu này.

Trong những ngày gần đây, France đã điều tàu sân bay tới Trung Đông, phản ánh hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của các quốc gia châu Âu trong khu vực.

Nguồn: xStation5