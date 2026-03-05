CẬP NHẬT MỚI: US500 tăng khi các quan chức quân đội đưa ra nhận định về eo biển Hormuz.

Theo các nguồn quân sự được Bloomberg dẫn lại, Iran chưa đóng cửa Eo biển Hormuz và sẽ tôn trọng luật hàng hải quốc tế. Đồng thời, dữ liệu từ Kpler cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển này đã giảm 92% so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát.

Hôm qua, trong một cuộc họp báo, tướng Mỹ Dan Cain dẫn dữ liệu cho thấy tần suất các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran đã giảm khoảng 85% so với ngày đầu tiên của chiến tranh. Trước đó, Trung Quốc là một trong những nước gây áp lực lên Iran về Hormuz, vì việc gián đoạn vận chuyển sẽ gây tổn thất kinh tế lớn cho nước này.

Hiện tại, việc đi lại qua Eo biển Hormuz vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Hôm qua có thông tin về một cuộc tấn công bằng drone vào một tàu chở dầu, trong khi đơn vị quân sự IRGC của Iran tuyên bố eo biển đã bị đóng. Thông tin về vấn đề này vẫn diễn biến rất nhanh, nhưng chắc chắn mức rủi ro đối với vận chuyển qua Eo biển Hormuz, Biển Đỏ và Eo biển Bab al-Mandab sẽ vẫn tồn tại trong một thời gian - ngay cả khi Hải quân Mỹ hộ tống các tàu. Thị trường năng lượng nhiều khả năng vẫn cần thời gian để trở lại điều kiện như trước khi chiến tranh bùng phát.

Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 (US500) đã phản ứng với các báo cáo này bằng một đà tăng mạnh, phần nào “xác nhận” hy vọng về việc xung đột sẽ giảm leo thang dần - nếu không phải bằng con đường ngoại giao, thì ít nhất là thông qua các diễn biến quân sự có thể hạn chế khả năng Iran tiếp tục các hành động trả đũa và tấn công trong khu vực.