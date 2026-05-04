CẬP NHẬT MỚI: Iran tấn công tàu Mỹ? Giá dầu tăng vọt

Hãng thông tấn FARS của Iran đưa tin rằng hai tên lửa đã đánh trúng một tàu chiến Mỹ gần đảo Jask. Vụ tấn công được cho là xảy ra sau khi con tàu này phớt lờ nhiều cảnh báo liên quan đến việc vi phạm vùng lãnh hải của Iran. Cần lưu ý rằng FARS hiện là nguồn duy nhất đưa tin này, và thông tin vẫn chưa được xác nhận bởi các hãng tin khác. Dù Reuters đang lan truyền thông tin, họ cũng dẫn lại FARS như nguồn chính.

CẬP NHẬT: Axios cho biết các quan chức Mỹ phủ nhận việc có tàu (hoặc thuyền) nào của Mỹ bị Iran tấn công bằng tên lửa.

Iran cũng đã đơn phương tuyên bố “tái định nghĩa vùng kiểm soát” tại Eo biển Hormuz. Phạm vi ảnh hưởng mới mà Tehran tuyên bố sẽ kéo dài từ núi Mobarak (Iran) tới Fujairah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Hải quân Iran thông báo các hệ thống phòng thủ bờ biển đã được đặt trong tình trạng báo động cao và được cho là đã ngăn chặn tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực mới được xác định. Tehran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu nào cố gắng vượt qua các trạm kiểm soát của Iran mà không được phép.