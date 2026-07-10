CẬP NHẬT MỚI: Iran và Mỹ quay trở lại bàn đàm phán?! Giá dầu hạ nhiệt, chứng khoán phục hồi!

Giá dầu đang thu hẹp một phần mức tăng trong phiên hôm nay (OIL: +0,3%), trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq đang nỗ lực quay trở lại sắc xanh (US100: -0,2%) sau tuyên bố mới nhất của Donald Trump, mở ra khả năng về một thỏa thuận ngừng bắn mới tại Trung Đông.

Diễn biến giá dầu Brent (OIL) và hợp đồng tương lai Nasdaq (US100, đường màu xanh, hiển thị đảo chiều). Nguồn: xStation5

Theo bài đăng mới nhất trên mạng xã hội, Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị Mỹ tiếp tục các cuộc đàm phán và phía Mỹ đã đồng ý. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn trước đó đã chính thức chấm dứt. Ông kết thúc bài đăng bằng chữ ký chính thức cùng lời cảm ơn tới mọi người đã theo dõi.

Nguồn: Truth Social