Lịch kinh tế: Điều gì có thể khuấy động thị trường trong tuần này?

Tuần vừa qua chứng kiến hàng loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đều quyết định giữ nguyên lãi suất. Quyết định của Fed đương nhiên thu hút sự chú ý lớn nhất. Thị trường kỳ vọng Chủ tịch Fed sẽ đưa ra những tín hiệu rõ ràng hơn, tuy nhiên ông một lần nữa tránh đưa ra các phát biểu có thể được xem là định hướng chính sách trong tương lai (forward guidance), khiến đồng USD chịu áp lực bán.

Thứ Sáu tuần này sẽ là bài kiểm tra tiếp theo đối với đồng bạc xanh, khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ được công bố. Đây sẽ là dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong tuần. Trước đó, thị trường cũng sẽ đón nhận hàng loạt dữ liệu khác về thị trường lao động Mỹ, bao gồm JOLTS (thứ Ba), ADP (thứ Tư) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần (thứ Năm).

Thị trường cũng sẽ tiếp tục theo dõi mùa báo cáo kết quả kinh doanh. Những cái tên đáng chú ý trong tuần này gồm:

Thứ Hai: Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor

Thứ Ba: AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald's

Thứ Tư: Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, SanDisk

Thứ Năm: Airbnb

Thứ Sáu: Under Armour, Take-Two Interactive, Wendy's

🌏 Các dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng chú ý

Sau một tuần bận rộn với các cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn, thị trường sẽ có khoảng lặng hơn về chính sách tiền tệ. Chỉ có Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Séc (CNB) họp trong tuần này (thứ Năm) và nhiều khả năng sẽ không thay đổi lãi suất.

Như đã đề cập, tâm điểm của tuần sẽ là báo cáo NFP vào thứ Sáu. Nếu các dữ liệu tiếp tục yếu hơn kỳ vọng, thị trường có thể càng củng cố kỳ vọng Fed sẽ có lập trường ôn hòa hơn trong thời gian tới.

Trong nửa đầu tuần, thị trường chủ yếu đón nhận các số liệu PMI điều chỉnh. Do đây chỉ là dữ liệu điều chỉnh chứ không phải số liệu sơ bộ, khả năng tạo biến động thường khá hạn chế. Ngoại lệ là chỉ số PMI RatingDog của Trung Quốc, được công bố muộn hơn các chỉ số PMI khác; số liệu sơ bộ tháng 7 đã được công bố trong đêm qua.

📆 Macroeconomic calendar

Thứ Hai

15:00, Khu vực đồng euro: PMI ngành sản xuất điều chỉnh (tháng 7), Kỳ trước: 52

15:30, Vương quốc Anh: PMI ngành sản xuất điều chỉnh (tháng 7), Kỳ trước: 52,8

20:45, Hoa Kỳ: PMI ngành sản xuất điều chỉnh (tháng 7), Kỳ trước: 53,8

21:00, Hoa Kỳ: ISM PMI ngành sản xuất (tháng 7), Kỳ trước: 53,3, Dự báo: 53,9

🗂️ Lịch công bố kết quả kinh doanh

TG Therapeutics ($TGTX.US): trước giờ mở cửa (BMO)

Palantir ($PLTR.US): sau giờ đóng cửa (AMC)

Snap ($SNAP.US): sau giờ đóng cửa (AMC)

Trump Media & Technology ($DJT.US): sau giờ đóng cửa (AMC)

3D Systems ($DDD.US): sau giờ đóng cửa (AMC)

ON Semiconductor ($ON.US): sau giờ đóng cửa (AMC)

Ba thị trường đáng chú ý