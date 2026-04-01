Chỉ số chính đạt 52,7 (so với dự báo 52,5 và mức 52,4 của kỳ trước), đánh dấu tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp, nhưng các chi tiết nội tại của báo cáo đang dội gáo nước lạnh vào sự phấn khích của thị trường.

Cú sốc lạm phát (Chỉ số giá chi trả: 78,3 so với 73,0): Đây là điểm lưu ý cốt lõi của báo cáo. Chi phí đầu vào đang tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ giữa năm 2022. Áp lực giá cả gay gắt này (từ hàng hóa, thuế quan) là một "hồi chuông cảnh báo" lớn đối với Fed, đẩy lùi lộ trình cắt giảm lãi suất tiềm năng, mặc dù thị trường hiện chỉ định giá 20-30% khả năng tăng lãi suất trong năm nay.

Sự phục hồi bền vững (Chỉ số PMI chính: 52,7): Ngành sản xuất đã dứt khoát vượt qua giai đoạn trì trệ của năm 2025. Sự kiên cường của nền kinh tế Mỹ mang lại cho Fed nhiều dư địa hơn để duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Đà tăng trưởng nhu cầu suy yếu (Chỉ số đơn hàng mới: 53,5): Mặc dù các đơn hàng vẫn đang tăng trưởng, nhưng tốc độ đã chậm lại đáng kể so với mức 55,8 của tháng 2. Điều này cho thấy làn sóng lạc quan đầu năm và nhu cầu bổ sung hàng tồn kho đang bắt đầu hạ nhiệt.

Nhu cầu lao động yếu (Chỉ số việc làm: 48,7): Bất chấp sản lượng tăng, lĩnh vực này vẫn nằm trong vùng thu hẹp về tuyển dụng (dưới ngưỡng 50). Các doanh nghiệp có thể đang chuyển hướng sang tự động hóa hoặc cắt giảm chi phí nhân công để bù đắp cho sự leo thang của giá nguyên vật liệu.

Báo cáo này mang thiên hướng "diều hâu" (hawkish) rõ rệt, đặc biệt là dưới góc độ lạm phát. Sự kết hợp giữa tăng trưởng mạnh mẽ và chi phí đầu vào nhảy vọt sẽ hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, đồng thời gây áp lực lên định giá các cổ phiếu công nghệ (US100). Kịch bản lãi suất "cao hơn trong thời gian dài hơn" vừa trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết.

Tất nhiên, cặp EURUSD đang phản ứng với hy vọng rằng xung đột tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc. Rủi ro giảm bớt là yếu tố bất lợi cho đồng USD, giúp EURUSD một lần nữa vượt lên trên mốc 1,16 và phá vỡ đường xu hướng giảm.