CẬP NHẬT MỚI: Không có bất ngờ nào từ BoC; lãi suất Canada giữ nguyên🚨

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất qua đêm ở mức 2,25%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Dưới đây là những điểm đáng chú ý từ tuyên bố chính sách và phát biểu của Thống đốc Macklem:

Nền kinh tế đang ở trong tình thế khó khăn

BoC thẳng thắn thừa nhận rằng họ đang đối mặt với một bài toán đình lạm (stagflation) điển hình - tăng trưởng kinh tế yếu đi kèm với giá cả gia tăng, điều mà chính Ngân hàng gọi là “thế tiến thoái lưỡng nan trong chính sách tiền tệ” (monetary policy dilemma).

Hoạt động kinh tế vẫn khá trầm lắng, việc làm gần như không thay đổi kể từ đầu năm 2026 và nền kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục ở trạng thái cung vượt cầu (excess supply) ngay cả khi tăng trưởng GDP được kỳ vọng phục hồi trong quý II.

Lạm phát: Chủ yếu đến từ năng lượng, chưa phải áp lực diện rộng

BoC về cơ bản đang bỏ qua tác động ngắn hạn của xung đột Iran đối với lạm phát. Thông điệp quan trọng là các nhà hoạch định chính sách hiện chưa thấy bằng chứng rõ ràng cho thấy giá năng lượng tăng đang lan rộng sang các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác.

Lạm phát được dự báo sẽ dao động quanh 3% trong vài tháng tới trước khi dần hạ nhiệt. Giá dầu hiện đang cao hơn khoảng 10 USD/thùng so với giả định trong dự báo tháng 4 của BoC, tạo ra một điều chỉnh đáng kể đối với triển vọng kinh tế.

Định hướng chính sách: Rủi ro theo cả hai chiều

BoC đang phát tín hiệu rất rõ ràng về tính linh hoạt trong chính sách:

Cắt giảm lãi suất vẫn có thể xảy ra nếu Hoa Kỳ áp dụng thêm các biện pháp hạn chế thương mại.

Tăng lãi suất — thậm chí có thể tăng liên tiếp — sẽ được cân nhắc nếu lạm phát trở nên dai dẳng hơn và lan rộng hơn.

Giữ nguyên lãi suất hiện vẫn là lựa chọn ưu tiên khi các nhà hoạch định chính sách đang cân bằng rủi ro ở cả hai phía.

Những yếu tố cần theo dõi tiếp theo

Thống đốc Macklem nhấn mạnh rằng BoC sẽ theo dõi sát sao liệu áp lực lạm phát có bắt đầu lan ra ngoài lĩnh vực năng lượng hay không.

Ông cũng lưu ý rằng dữ liệu thị trường lao động hàng tháng hiện biến động rất mạnh, vì vậy các báo cáo việc làm riêng lẻ khó có thể tự mình định hướng chính sách tiền tệ.

Thay vào đó, BoC sẽ tập trung vào các xu hướng rộng hơn về lạm phát và hoạt động kinh tế khi đánh giá các bước đi lãi suất trong tương lai.