CẬP NHẬT MỚI: Khu vực Eurozone phục hồi? PMI tích cực nhưng bị kìm hãm bởi giá dầu và khí đốt cao

Eurozone: PMI tăng bất ngờ lên mức cao nhất 5 tháng

PMI tổng hợp: 51,9 điểm | Dự báo: 50,2 điểm (Trước đó: 50,0). Chỉ số quay trở lại trên ngưỡng tăng trưởng lần đầu tiên kể từ tháng 3, đạt mức cao nhất trong 5 tháng - tương đương với giai đoạn trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

PMI sản xuất: 52,0 điểm | Dự báo: 51,5 điểm (Trước đó: 51,4).

PMI dịch vụ: 51,6 điểm | Dự báo: 49,8 điểm (Trước đó: 49,4).

Áp lực chi phí đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ, giúp giảm bớt áp lực lên ECB trong việc tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, xu hướng này có thể chỉ mang tính tạm thời khi giá dầu tăng lên 100 USD/thùng và giá khí đốt vượt 60 EUR/MWh. Các số liệu cuối cùng có thể bị điều chỉnh giảm đáng kể.

Đức: Bất ngờ quay trở lại tăng trưởng

PMI tổng hợp: 51,2 điểm | Dự báo: 49,7 điểm (Trước đó: 49,5). Chấm dứt chuỗi 3 tháng suy giảm liên tiếp và quay trở lại trên ngưỡng trung lập 50 điểm.

PMI sản xuất: 52,2 điểm | Dự báo: 50,5 điểm (Trước đó: 50,3). Động lực tăng trưởng chính, với chỉ số đạt mức cao nhất trong 4 tháng.

PMI dịch vụ: 49,6 điểm | Dự báo: 49,0 điểm (Trước đó: 48,6). Phục hồi đáng kể, dù lĩnh vực này vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm.

Dù khởi đầu quý III khá tích cực, sự bất ổn liên quan đến tình hình Trung Đông và chi phí năng lượng vẫn tạo ra rủi ro đối với khả năng duy trì đà phục hồi trong thời gian tới.

Pháp: Vượt kỳ vọng dù ngành sản xuất suy yếu

PMI tổng hợp: 49,6 điểm | Dự báo: 47,8 điểm (Trước đó: 47,2). Kết quả vượt xa kỳ vọng thị trường, đạt mức gần nhất với ngưỡng 50 điểm kể từ tháng 2.

PMI dịch vụ: 49,8 điểm | Dự báo: 47,5 điểm (Trước đó: 46,8). Tăng trưởng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ tháng 12.

PMI sản xuất: 50,0 điểm (Trước đó: giảm xuống 50,0). Kết quả gây thất vọng khi lĩnh vực sản xuất hạ nhiệt về mức trung lập.

Áp lực lên ngân sách hộ gia đình do giá nhiên liệu tăng cùng với sự bất ổn chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống đang tạo ra môi trường mong manh cho hoạt động kinh doanh.

Triển vọng châu Á và Mỹ

Bức tranh tại châu Á: Dữ liệu kinh tế châu Á cho thấy bức tranh trái chiều, dù phần lớn khu vực vẫn duy trì ở phía trên ngưỡng 50 điểm – dấu hiệu của tăng trưởng. Sản xuất tại Nhật Bản cho thấy sự cải thiện tích cực, duy trì các chỉ số ở mức cao dù kết quả thấp hơn kỳ vọng. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của khu vực tư nhân tại Ấn Độ đã chậm lại so với những tháng trước, chủ yếu do lĩnh vực dịch vụ suy yếu. Những lo ngại kéo dài về chi phí nguyên vật liệu và logistics, cùng với căng thẳng địa chính trị toàn cầu, tiếp tục là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp châu Á.

Chờ đợi tín hiệu từ Mỹ trong phiên chiều: Sau loạt dữ liệu kinh tế tích cực từ châu Âu, sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang Mỹ, nơi các chỉ số PMI sơ bộ tháng 7 sẽ được công bố. Nền kinh tế Mỹ cho đến nay vẫn thể hiện khả năng chống chịu đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát cách các doanh nghiệp Mỹ ứng phó với lãi suất cao, chi phí lao động tăng và áp lực từ chính sách thuế quan. Dữ liệu hôm nay sẽ giúp xác định liệu Mỹ có tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội hay bắt đầu hội nhập với xu hướng tăng trưởng yếu hơn tại châu Âu.

Triển vọng kỹ thuật EURUSD

Cặp EURUSD đang phá vỡ khỏi kênh xu hướng tăng, vốn được hình thành như một nhịp điều chỉnh trong xu hướng giảm bắt đầu từ giữa tháng 4. Vùng kháng cự quan trọng hiện nằm tại 1,14 và đường MA25 ngày. Đáng chú ý, giá khí đốt đang tăng rõ rệt; triển vọng giá khí có thể tiếp tục tăng lên mức 100 EUR/MWh có thể kéo EURUSD xuống các mức thấp mới. Trong kịch bản này, EURUSD có khả năng phá vỡ xuống dưới 1,13 và hướng tới vùng 1,1250. Tuy nhiên, nếu giá năng lượng bắt đầu hạ nhiệt, cặp tiền có thể quay trở lại trên đường MA25 ngày và phục hồi hướng tới vùng 1,15.