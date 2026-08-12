USDJPY tiến gần mốc 160

Đã hai tuần kể từ đợt can thiệp kỷ lục của Bộ Tài chính Nhật Bản và Bộ Tài chính Mỹ. Sau khi giảm xuống gần 155, cặp USDJPY đang dần phục hồi và tiến gần ngưỡng tâm lý quan trọng 160.

Hình 1: USDJPY (01/02/2026 - 12/08/2026)

Nguồn: xStation, 12.08.2026

Điều gì đang đứng sau đà suy yếu của đồng yên?

Các yếu tố cơ bản tiếp tục gây áp lực lên đồng yên. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là carry trade, tức hoạt động giao dịch dựa trên chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia.

Hình 2: Diễn biến một số đồng tiền so với USD (09/08/2026 - 12/08/2026)

Nguồn: xStation, 12.08.2026

Miễn là sự chênh lệch giữa mặt bằng lãi suất dự kiến tại Mỹ và Nhật Bản vẫn ở mức lớn, ngay cả một đợt can thiệp trị giá gần 90 tỷ USD cũng có thể không đủ để đảo ngược xu hướng một cách bền vững.

Các nhà đầu tư đang kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ có hành động quyết liệt hơn, tuy nhiên cơ hội cho điều này sẽ chỉ xuất hiện vào ngày 18/9. Quyết định tăng lãi suất vào thời điểm đó có thể trở thành một tín hiệu quan trọng đối với thị trường, qua đó thúc đẩy kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo trong những tháng sau. Hiện tại, thị trường đang định giá khoảng 75% khả năng BoJ tăng lãi suất.

Hình 3: Xác suất thị trường định giá về khả năng BoJ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 (2025-2026)

Nguồn: XTB Research, 12.08.2026

Trong thời gian chờ đợi, sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang Mỹ. Hôm nay lúc 19:30, dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ sẽ được công bố.

Điều gì đang được kỳ vọng?

Lạm phát toàn phần dự kiến ở mức 3,4% YoY, giảm từ 3,5% trong tháng trước.

Lạm phát lõi được dự báo giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021, còn 2,5%.

Giá năng lượng nhiều khả năng sẽ giảm, chủ yếu nhờ giá xăng đi xuống.

Lạm phát dịch vụ lõi được dự báo tăng trở lại 0,2% MoM, chủ yếu do chi phí thuê nhà tăng.

Nếu số liệu cho thấy lạm phát giảm mạnh hơn dự kiến, thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng theo hướng ôn hòa hơn đối với lộ trình lãi suất của Fed. Đáng chú ý, sau cuộc họp Fed gần nhất và báo cáo NFP yếu bất thường, xác suất thị trường định giá cho một đợt tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống khoảng 50%.

Hình 4: Lộ trình lãi suất Fed được thị trường định giá [Số lần tăng lãi suất] (2025-2026)

Nguồn: XTB Research, 12.08.2026

Trong bối cảnh đồng yên, diễn biến tại eo biển Hormuz cũng đang thu hút sự chú ý. Nhật Bản gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn năng lượng nhập khẩu, trong đó khoảng 90% lượng dầu thô của nước này thường đến từ khu vực Trung Đông.

Hình 5: Cơ cấu nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản (2024)

Nguồn: OEC, 12.08.2026

Trong những ngày gần đây, giá dầu đã phục hồi mạnh. Giá dầu Brent hiện đã tăng lên trên 89 USD/thùng. Ngày hôm qua, các mặt hàng năng lượng chủ chốt tiếp tục tăng giá bất chấp những tuyên bố lạc quan từ Bộ Ngoại giao Pakistan.

Hình 6: OIL (18/12/2025 - 12/08/2026)

Nguồn: xStation, 12.08.2026

Trong đêm qua, Donald Trump tuyên bố trên truyền thông rằng Mỹ đang "kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz. Phía Iran, ngược lại, đưa ra những điều kiện cứng rắn để mở lại tuyến đường, yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt phong tỏa hải quân và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, chỉ khoảng 10 tàu mỗi ngày.