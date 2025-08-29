CẬP NHẬT MỚI: Kỳ vọng lạm phát của đại học Michigan thấp hơn dự kiến🏛️

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (cuối tháng 8): 58,2 (dự báo 58,6; trước đó là 58,6) Điều kiện hiện tại: 61,7 (dự báo 60,8; trước đó là 60,9)

Kỳ vọng: 55,9 (dự báo 57,5; trước đó là 57,2)

Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 4,8% (dự báo 5,0%; trước đó là 4,9%)

Kỳ vọng lạm phát 5–10 năm: 3,5% (dự báo 3,9%; trước đó là 3,9%) Mặc dù dữ liệu của UoM phản ánh kỳ vọng của những người tham gia khảo sát trong một khoảng thời gian tương đối dài, nhưng dự đoán về sự suy giảm áp lực giá trong tương lai có thể phần nào ảnh hưởng đến hành vi định giá của họ trong thời gian tới. Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.