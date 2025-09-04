Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát CPI của Thụy Sĩ thấp hơn dự báo, cặp tiền EURCHF tăng vọt📌

13:35 4 tháng 9, 2025

13:30, Thụy Sĩ - Dữ liệu lạm phát  tháng 8:

  • CPI: thực tế -0,1% so với tháng trước; dự báo 0,0% so với tháng trước; trước đó 0,0% so với tháng trước;

  • CPI: thực tế 0,2% so với cùng kỳ năm trước; dự báo 0,2% so với cùng kỳ năm trước; trước đó 0,2% so với cùng kỳ năm trước;

Vào tháng 8 năm 2025, giá tiêu dùng tại Thụy Sĩ giảm 0,1% so với tháng trước , khiến lạm phát cả năm chỉ tăng +0,2% . Lạm phát lõi cũng giảm 0,1% so với tháng trước nhưng vẫn tăng +0,7% so với cùng kỳ năm trước . Sự sụt giảm này chủ yếu do giá du lịch quốc tế, vận tải hàng không và thuê xe cá nhân giảm, một phần được bù đắp bởi giá thuê nhà và giá quần áo tăng. Hàng nhập khẩu giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước , trong khi hàng nội địa tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước .

 

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

12.09.2025
23:09

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna lao dốc sau bài báo trên tờ The Washington Post 🚨

Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump có kế hoạch kiểm định lại vắc-xin COVID-19 sau 25 ca tử vong ở trẻ em, điều này đã...

 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng!

21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9 Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7) Kỳ...

 20:25

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh mảng đám mây với AWS?

Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn