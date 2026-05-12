CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát CPI Mỹ cho thấy áp lực vẫn dai dẳng, Đồng USD mạnh lên

Lạm phát tiêu dùng (CPI) - Mỹ

CPI (m/m): thực tế 0,6% dự báo 0,6% (trước đó 0,9%)

CPI lõi (m/m): thực tế 0,3% dự báo 0,4% (trước đó 0,2%)

CPI (y/y): thực tế 3,8% dự báo 3,7% (trước đó 3,3%)

CPI lõi (y/y): thực tế 2,8% dự báo 2,7% (trước đó 2,6%)

Tại sao dữ liệu này quan trọng?

Lạm phát tiêu dùng (CPI) là chỉ số quan trọng nhất đo lường tốc độ tăng giá hàng hóa và dịch vụ từ góc nhìn của người tiêu dùng. Chỉ số này phản ánh chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình thay đổi như thế nào và là cơ sở tham chiếu quan trọng cho chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Một báo cáo CPI cao hơn kỳ vọng cho thấy áp lực lạm phát trong nền kinh tế vẫn còn dai dẳng, điều này có thể làm gia tăng khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn hoặc thậm chí Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn có thể củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất và lập trường ôn hòa hơn từ Fed.

Đặc biệt quan trọng là lạm phát CPI lõi, loại trừ các thành phần biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng. Điều này giúp phản ánh rõ hơn xu hướng lạm phát dài hạn và được Fed theo dõi rất sát sao.

Báo cáo CPI có tác động lớn đến thị trường tài chính. Lạm phát cao thường hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên, do nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách cứng rắn hơn. Ngược lại, dữ liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng có thể gây áp lực lên USD, hỗ trợ thị trường chứng khoán và gia tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Dữ liệu thực tế

Báo cáo CPI mới nhất của Mỹ mang đến những tín hiệu trái chiều cho thị trường. Lạm phát tổng thể theo tháng đúng với kỳ vọng ở mức 0,6%, trong khi CPI lõi theo tháng thấp hơn dự báo một chút ở mức 0,3% so với kỳ vọng 0,4%, cho thấy áp lực giá cơ bản có phần hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát theo năm lại bất ngờ cao hơn dự báo. CPI tổng thể tăng tốc lên 3,8% YoY, vượt mức đồng thuận 3,7% và cao hơn đáng kể so với mức 3,3% trước đó. CPI lõi cũng tăng lên 2,8% YoY, vượt kỳ vọng 2,7%.

Nhìn chung, dữ liệu vẫn cho thấy áp lực lạm phát tại nền kinh tế Mỹ còn dai dẳng, dù mức CPI lõi theo tháng thấp hơn có thể phần nào giúp thị trường bớt lo ngại. Báo cáo này nhiều khả năng sẽ khiến Fed tiếp tục thận trọng đối với khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Đối với thị trường tài chính, mức lạm phát theo năm cao hơn kỳ vọng có thể hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng thời hạn chế đà tăng của thị trường chứng khoán. Trên thị trường ngoại hối, EUR/USD có thể tiếp tục chịu áp lực khi nhà đầu tư vẫn định giá Fed theo hướng tương đối “diều hâu”.

