🚩Thị trường nổi bật : Giá Dầu điều chỉnh kiểm định mốc 92,5 USD

Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) đang điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên hôm nay nhưng vẫn giao dịch quanh 92,5 USD/thùng, sau khi tăng khoảng 35% kể từ đầu tháng. Hôm qua, Donald Trump tuyên bố ông đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran với quy mô lớn hơn bất kỳ chiến dịch nào trước đây và cho biết ông đã tiến rất gần đến việc đưa ra quyết định cuối cùng. Dù điều này không đồng nghĩa với việc hành động quân sự sẽ diễn ra ngay lập tức, nhưng nó phản ánh mức độ căng thẳng đặc biệt cao giữa hai quốc gia, trong bối cảnh cả hai bên đều chưa cho thấy dấu hiệu coi hạ nhiệt căng thẳng là kịch bản có khả năng xảy ra nhất.

Mặt khác, Nhà Trắng cũng ngày càng quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay. Các yếu tố chính trị có thể khiến chính quyền Mỹ không muốn duy trì một cuộc xung đột kéo dài vào giai đoạn cuối năm, qua đó thu hẹp khoảng thời gian để đưa ra quyết định leo thang trong vài tuần tới, trước khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn cao điểm.

Nếu một cuộc leo thang quy mô lớn cuối cùng không xảy ra, thị trường có thể sẽ dần định giá khả năng các bên quay trở lại bàn đàm phán là kịch bản có xác suất cao hơn. Khi đó, việc duy trì giá dầu trên 100 USD/thùng trong thời gian dài có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong những tháng tới, bất chấp nguồn cung vật chất hiện vẫn khá thắt chặt.

Trong khi đó, các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ cùng khả năng Mỹ mở rộng hành động quân sự đối với Iran vẫn khiến rủi ro nguồn cung duy trì ở mức cao. Nhà đầu tư cũng lo ngại lượng tồn kho dầu toàn cầu đang ở mức tương đối thấp sẽ khiến bất kỳ cú sốc nào liên quan đến vận tải hoặc sản xuất đều có thể khuếch đại tác động lên thị trường.

Giá dầu tăng cao tiếp tục làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài, qua đó hỗ trợ lợi suất trái phiếu chính phủ và có thể khiến các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn. Đồng thời, chi phí năng lượng đắt đỏ cũng gây áp lực lên triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu khi làm tăng chi phí vận tải, sản xuất và điện năng, đồng thời làm suy giảm sức mua thực tế của các hộ gia đình.

Phân tích kỹ thuật OIL (Khung D1)

Trên biểu đồ ngày, giá dầu Brent hiện đang giao dịch trong vùng giữa các mốc Fibonacci Retracement 38,2% và 61,8% của nhịp giảm trước đó. Khu vực 98 USD/thùng (mức Fibonacci 61,8%) và 102,5 USD/thùng (mức Fibonacci 71,6%) hiện là các vùng kháng cự quan trọng cần theo dõi. Ở chiều giảm, các vùng hỗ trợ đáng chú ý nằm quanh 87 USD/thùng và 81 USD/thùng, tương ứng với các mức Fibonacci 38,2% và 23,6%.

Nguồn: xStation5