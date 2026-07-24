Lịch kinh tế: Sức khỏe ngành sản xuất dưới áp lực giá dầu

Tâm lý trên thị trường toàn cầu hiện đang chịu tác động bởi căng thẳng leo thang tại Trung Đông cùng kết quả kinh doanh trái chiều của nhóm công nghệ. Một loạt cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran cùng các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào tàu chở dầu của Saudi Arabia đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn đồng thời các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Bên cạnh đó, Iran được cho là tiếp tục nhiều lần từ chối các nỗ lực hòa giải từ các quốc gia vùng Vịnh. Giá dầu Brent hiện vẫn duy trì trên mốc 100 USD/thùng.
Giá năng lượng tăng trở lại đang đẩy kỳ vọng lạm phát và lợi suất trái phiếu đi lên. Thị trường hiện định giá 30–40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất. Trong khi đó, đà giảm của Alphabet và Tesla, do lo ngại về chi tiêu AI gia tăng và dòng tiền suy yếu, tiếp tục gây áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ.
Sau nhịp bán tháo mạnh trong phiên hôm qua và khi chưa xuất hiện thêm các thông tin tiêu cực mới để thị trường phản ánh vào giá, hợp đồng tương lai trên các chỉ số chính đang hồi phục một phần mức giảm trước đó.
Lịch kinh tế hôm nay sẽ tập trung vào chỉ số PMI sơ bộ của châu Âu và Mỹ, nhằm đánh giá liệu đà tăng của giá năng lượng đã bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế hay chưa.
Các số liệu đáng chú ý từ châu Á
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Lạm phát CPI Nhật Bản đạt 1,7% YoY trong tháng 6, tăng từ 1,5% trước đó và phù hợp với dự báo. Lạm phát lõi tăng từ 1,4% lên 1,6%.
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PMI sản xuất Nhật Bản đạt 54,7 điểm trong tháng 7, cao hơn mức kỳ vọng 54,5 điểm. Trong khi đó, PMI dịch vụ giảm từ 52,2 xuống 51,9 điểm.
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PMI tổng hợp Australia tăng từ 50,4 lên 52,6 điểm. PMI dịch vụ đạt 53,0 điểm, còn PMI sản xuất ở mức 51,7 điểm.
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PMI Ấn Độ giảm từ 57,1 xuống 54,3 điểm, mức thấp nhất trong hơn 4 năm. PMI dịch vụ cũng giảm từ 57,4 xuống 53,1 điểm.
Lịch kinh tế hôm nay
13:00 - Đức: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng: -29,6 (Dự báo: -28,5 | Kỳ trước: -29,3)
13:00 - Anh: Doanh số bán lẻ (tháng 6): 1,0% MoM và 4,2% YoY (Dự báo: -0,3% MoM và 2,3% YoY | Kỳ trước: 1,2% MoM và 3,5% YoY)
14:15 - Pháp: PMI sơ bộ (tháng 7):
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Sản xuất: 50,0 điểm (Dự báo: 51,0)
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Dịch vụ: 49,8 điểm (Dự báo: 47,5)
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Tổng hợp: 49,6 điểm (Dự báo: 47,8)
14:30 - Đức: PMI sơ bộ (tháng 7):
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Sản xuất: 52,2 điểm (Dự báo: 50,5)
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Dịch vụ: 49,6 điểm (Dự báo: 49,0)
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Tổng hợp: 51,2 điểm (Dự báo: 49,8)
15:00 - Khu vực Eurozone: PMI sơ bộ (tháng 7):
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Sản xuất: (Dự báo: 51,5 điểm | Kỳ trước: 51,4)
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Dịch vụ: (Dự báo: 49,8 điểm | Kỳ trước: 49,4)
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Tổng hợp: (Dự báo: 50,3 điểm | Kỳ trước: 50,0)
15:30 - Anh: PMI sơ bộ (tháng 7):
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Sản xuất: (Dự báo: 52,0 điểm | Kỳ trước: 52,5)
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Dịch vụ: (Dự báo: 49,4 điểm | Kỳ trước: 48,8)
19:30 - Canada: PPI (tháng 6): (Dự báo: -0,4% | Kỳ trước: 1,2%)
20:45 - Mỹ: PMI sơ bộ (tháng 7):
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Sản xuất: (Dự báo: 54,3 điểm | Kỳ trước: 53,9)
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Dịch vụ: (Dự báo: 51,5 điểm | Kỳ trước: 51,2)
21:00 - Mỹ: Doanh số bán nhà mới (tháng 6): (Dự báo: 610 nghìn căn | Kỳ trước: 580 nghìn căn)
Lịch công bố kết quả kinh doanh
Trước khi thị trường Mỹ mở cửa:
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American Express
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Verizon Communications
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NextEra Energy
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HCA Healthcare
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SLB
3 thị trường đáng chú ý
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Brent: Giá dầu vẫn là yếu tố phản ánh rõ nhất rủi ro địa chính trị và lạm phát. Nếu duy trì trên 100 USD/thùng, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng tăng lãi suất có thể tiếp tục tăng.
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DE40: Chỉ số có thể được hỗ trợ bởi số liệu PMI sản xuất của Đức vượt kỳ vọng, tuy nhiên áp lực từ giá năng lượng cao và lĩnh vực dịch vụ suy yếu vẫn là lực cản. Chỉ số PMI tổng hợp của Eurozone sẽ là dữ liệu quan trọng cần theo dõi.
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USD/JPY: Cặp tỷ giá vẫn đang giao dịch gần mức cao nhất nhiều năm nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Đồng USD tiếp tục mạnh lên sẽ làm gia tăng khả năng giới chức Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối.
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