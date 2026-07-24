Tóm tắt thị trường: Thị trường có phục hồi sau đợt bán tháo hôm thứ Năm? ❓

Địa chính trị: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng rủi ro. Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Thủ tướng Iraq đưa ra, đồng thời cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công Tehran, nước này sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Tel Aviv và lực lượng Houthi sẽ phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã tiến hành đêm không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ước tính chi phí của một cuộc chiến với Iran có thể lên tới 37,5 tỷ USD đối với Mỹ. Bên cạnh đó, lực lượng Houthi đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, tạo thêm một "điểm nghẽn" quan trọng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu bên cạnh eo biển Hormuz.

Thương mại: Trump phát động làn sóng áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại. Từ thứ Sáu, chính quyền Tổng thống Trump áp mức thuế 10–12,5% đối với 60 nền kinh tế với lý do các quốc gia này chưa có đủ nỗ lực trong việc chống lao động cưỡng bức, thay thế mức thuế toàn cầu 10% theo Mục 122 đã hết hiệu lực. Quyết định này vấp phải nhiều chỉ trích: Brazil gọi đây là các mức thuế "tùy tiện", Australia cho rằng chúng "không có cơ sở", còn Nhật Bản mô tả động thái này là "đáng tiếc". Tuy nhiên, hiện chưa có quốc gia nào công bố biện pháp trả đũa.

Phản ứng của thị trường Mỹ: Bán tháo lan rộng do dầu và cổ phiếu công nghệ. Phố Wall khép lại phiên giao dịch thứ Năm trong sắc đỏ mạnh. Dow Jones mất hơn 500 điểm (khoảng 1%), đánh dấu phiên giảm thứ năm trong sáu phiên gần nhất. S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 1,2% và 2,2%, ghi nhận phiên tệ nhất kể từ ngày 23/06. Áp lực bán chủ yếu đến từ Tesla (-15%), mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2025, và Alphabet (-7%), mức giảm lớn nhất kể từ tháng 5/2025, sau khi cả hai công ty nâng dự báo chi tiêu cho AI. Tổng vốn hóa thị trường bị "thổi bay" khoảng 500 tỷ USD. Hợp đồng tương lai sáng thứ Sáu diễn biến trái chiều: S&P 500 -0,13%, Nasdaq 100 -0,44%, trong khi Dow Jones gần như đi ngang.

Châu Á: Thị trường đồng loạt giảm điểm, Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế ngắt giao dịch. Nikkei 225 giảm khoảng 2,7–2,8%, Topix mất 1%, còn Kospi lao dốc hơn 5%, buộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế "sidecar" trên cả KOSPI và KOSDAQ nhằm tạm dừng giao dịch thuật toán. Hang Seng giảm 1,33%, CSI 300 giảm 1,4%, còn ASX 200 mất 0,95%, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh, căng thẳng Trung Đông leo thang và Mỹ áp thuế mới. Nhóm công nghệ trong khu vực cũng chịu áp lực khi SK Hynix giảm 3,5% (sau khi chạm giới hạn chuyển đổi ADR), Samsung giảm 4% và SoftBank giảm 7,5%.

Tiền tệ: Đồng yên ở vùng thấp nhất trong 40 năm, USD ổn định. Lạm phát lõi (Core CPI) của Nhật Bản tăng lên 1,6% so với cùng kỳ trong tháng 6, đúng với kỳ vọng và là mức tăng đầu tiên kể từ tháng 3, chủ yếu do giá dầu tăng. Tuy nhiên, đồng yên vẫn dao động gần mức thấp nhất nhiều thập kỷ so với USD (163,7–163,8 JPY/USD). Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục gây áp lực lên BoJ nhằm đẩy nhanh tiến trình tăng lãi suất, trong khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama tái khẳng định sẵn sàng can thiệp mạnh vào thị trường ngoại hối nếu cần thiết. Diễn biến tỷ giá sáng nay tương đối ổn định: EUR/USD +0,17%, GBP/USD +0,18%, USD/JPY -0,01%, USD/PLN -0,24%, EUR/PLN -0,02%.

Hàng hóa: Dầu vượt mốc 90 USD, lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng. Giá Brent đã vượt ngưỡng tâm lý 90 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5, tăng khoảng 4% trong phiên thứ Năm trước khi điều chỉnh nhẹ vào sáng thứ Sáu (-1,34% trên hợp đồng OIL) sau vụ tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu chở dầu Saudi Arabia. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,705%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Các chuyên gia cho rằng thị trường bước vào giai đoạn leo thang căng thẳng với trạng thái "chuẩn bị chưa đầy đủ", khiến phản ứng giá trước các tin tức tiêu cực về nguồn cung trở nên mạnh hơn. Vàng gần như đi ngang quanh vùng hỗ trợ 4.040 USD/oz (-0,05%), trong khi bạc tăng 1,14%.

Doanh nghiệp: Volkswagen hạ triển vọng, Intel và Oracle vượt kỳ vọng. Volkswagen ghi nhận lợi nhuận hoạt động giảm gần 10% so với cùng kỳ xuống còn 3,5 tỷ EUR, thấp hơn nhiều so với dự báo 4,3 tỷ EUR. Đồng thời, hãng lần đầu tiên dự báo doanh thu năm 2026 có thể giảm tới 3%, chỉ ít lâu sau khi xác nhận kế hoạch cắt giảm tới 100.000 việc làm. Ngược lại, Intel ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu nhanh nhất trong 15 năm (+25%, đạt 16,1 tỷ USD), giúp cổ phiếu tăng 9% sau giờ giao dịch. Oracle tăng 3% sau khi ký hợp đồng cung cấp phần mềm cho Lầu Năm Góc trị giá tối đa 7 tỷ USD trong 10 năm. SAP tăng khoảng 3% trong giao dịch trước giờ mở cửa nhờ giá trị đơn hàng cloud backlog tăng 27% lên 22,9 tỷ EUR, dù công ty đã hạ dự báo lợi nhuận năm 2026 do chi phí thu thập dữ liệu phục vụ AI tăng cao.