Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát của Đức cao hơn dự kiến ​​📈 EURUSD giảm nhẹ

19:05 29 tháng 8, 2025

19:00,  Đức  -  Dữ liệu lạm phát  tháng 8:

 

  • CPI của Đức: thực tế 2,2% so với cùng kỳ năm trước; dự báo 2,1% so với cùng kỳ năm trước; trước đó là 2,0% so với cùng kỳ năm trước;

  • CPI của Đức: thực tế 0,1% theo tháng; dự báo 0,0% theo tháng; trước đó là 0,3% theo tháng;

  • HICP của Đức: thực tế là 2,1% so với cùng kỳ năm trước; dự báo là 2,0% so với cùng kỳ năm trước; trước đó là 1,8% so với cùng kỳ năm trước;

  • HICP của Đức: thực tế 0,1% MoM; dự báo 0,0% MoM; trước đó là 0,4% MoM;

 

Chỉ số CPI tháng 8 đầu tiên cho thấy giá cả trong nền kinh tế Đức tăng nhanh hơn dự kiến, sau áp lực tăng nhẹ được thể hiện trong dữ liệu khu vực từ các tiểu bang liên bang. Lạm phát cơ bản (trừ thực phẩm và năng lượng) vẫn ở mức 2,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI dịch vụ duy trì ở mức 3,1%, cho thấy dấu hiệu tiếp tục ổn định mặc dù nhu cầu tương đối yếu.

Trong số các hạng mục biến động mạnh nhất , năng lượng đóng góp nhiều nhất vào mức giảm (-2,4%), phù hợp với xu hướng toàn cầu do giá dầu giảm, trong khi giá thực phẩm tăng 2,5%.

EURUSD ban đầu giảm nhẹ, sau đó tiếp tục giảm trong những giờ gần đây, mặc dù đà giảm đã dừng lại ở đường EMA 100 giờ, tạo tiền đề cho sự biến động sắp tới khi dữ liệu PCE của Hoa Kỳ được công bố.

 

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

12.09.2025
23:09

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna lao dốc sau bài báo trên tờ The Washington Post 🚨

Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump có kế hoạch kiểm định lại vắc-xin COVID-19 sau 25 ca tử vong ở trẻ em, điều này đã...

 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng!

21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9 Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7) Kỳ...

 20:25

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh mảng đám mây với AWS?

Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn