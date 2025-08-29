CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát của Đức cao hơn dự kiến ​​📈 EURUSD giảm nhẹ

19:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 8:

CPI của Đức: thực tế 2,2% so với cùng kỳ năm trước; dự báo 2,1% so với cùng kỳ năm trước; trước đó là 2,0% so với cùng kỳ năm trước;

CPI của Đức: thực tế 0,1% theo tháng; dự báo 0,0% theo tháng; trước đó là 0,3% theo tháng;

HICP của Đức: thực tế là 2,1% so với cùng kỳ năm trước; dự báo là 2,0% so với cùng kỳ năm trước; trước đó là 1,8% so với cùng kỳ năm trước;

HICP của Đức: thực tế 0,1% MoM; dự báo 0,0% MoM; trước đó là 0,4% MoM;

Chỉ số CPI tháng 8 đầu tiên cho thấy giá cả trong nền kinh tế Đức tăng nhanh hơn dự kiến, sau áp lực tăng nhẹ được thể hiện trong dữ liệu khu vực từ các tiểu bang liên bang. Lạm phát cơ bản (trừ thực phẩm và năng lượng) vẫn ở mức 2,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI dịch vụ duy trì ở mức 3,1%, cho thấy dấu hiệu tiếp tục ổn định mặc dù nhu cầu tương đối yếu.

Trong số các hạng mục biến động mạnh nhất , năng lượng đóng góp nhiều nhất vào mức giảm (-2,4%), phù hợp với xu hướng toàn cầu do giá dầu giảm, trong khi giá thực phẩm tăng 2,5%.

EURUSD ban đầu giảm nhẹ, sau đó tiếp tục giảm trong những giờ gần đây, mặc dù đà giảm đã dừng lại ở đường EMA 100 giờ, tạo tiền đề cho sự biến động sắp tới khi dữ liệu PCE của Hoa Kỳ được công bố.

Nguồn: xStation5