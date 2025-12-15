Sanofi lao dốc sau khi FDA tạm hoãn công bố quyết định và các thử nghiệm thất bại.

Cổ phiếu Sanofi chịu áp lực mạnh sau khi xuất hiện thông tin tiêu cực liên quan đến tolebrutinib, một loại thuốc đổi mới đang được phát triển để điều trị đa xơ cứng. Công ty thông báo rằng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ không đưa ra quyết định về mặt pháp lý vào ngày dự kiến ban đầu là 28/12/2025. Thời gian mới chưa được ấn định và Sanofi dự kiến sẽ nhận được hướng dẫn tiếp theo từ FDA chỉ vào cuối quý I/2026. Đồng thời, theo yêu cầu của cơ quan quản lý, một chương trình đã được triển khai để cho phép một số bệnh nhân tiếp cận liệu pháp này trước khi có quyết định chính thức.
Tình hình của công ty càng trở nên tồi tệ hơn bởi kết quả thử nghiệm lâm sàng. Trong một nghiên cứu giai đoạn 3 lớn, tolebrutinib không đạt được kết quả kỳ vọng ở bệnh nhân đa xơ cứng tiến triển nguyên phát. Loại thuốc này không làm chậm tiến triển bệnh so với giả dược, dẫn đến việc Sanofi từ bỏ kế hoạch xin phê duyệt cho chỉ định này, vốn ảnh hưởng tới khoảng 10% người mắc đa xơ cứng.
Để ứng phó, công ty thông báo sẽ thực hiện kiểm tra giá trị giảm sút (impairment test) cho dự án tolebrutinib, kết quả dự kiến công bố vào tháng 1. Đồng thời, Sanofi khẳng định lại dự báo tài chính cho năm 2025 và nhấn mạnh rằng công ty vẫn tin vào tiềm năng của thuốc ở chỉ định chính. Tuy nhiên, thị trường phản ứng thận trọng. Cổ phiếu công ty trên sàn Paris giảm hơn 4%, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong một ngày trong ba tháng qua. Các nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về các ước tính doanh số đỉnh trước đó khoảng 1,7 tỷ USD mỗi năm, mặc dù một số nhà phân tích vẫn thấy giá trị ở chỉ định chính của dự án.
Nguồn: xStation5
Phố Wall mở phiên với diễn biến trái chiều🔎
⏫Giá dầu tăng 2% do bất ổn về nguồn cung
Cổ phiếu Lennar giảm 4,6% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý💡
Thị trường nổi bật: GBPUSD (17.12.2025)
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.