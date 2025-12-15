CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát tại Canada trái chiều↔️ Tỷ giá USD/CAD ổn định

20:30 – Canada: CPI tháng 11

CPI m/m: 0,1% (Dự báo: 0,1%; Trước đó: 0,2%)

CPI y/y: 2,2% (Dự báo: 2,3%; Trước đó: 2,2%)

Lạm phát lõi m/m: -0,1% (Trước đó: 0,6%)

Lạm phát lõi y/y: 2,9% (Trước đó: 2,9%)

Doanh số sản xuất (tháng 10): -1% (Dự báo: -1,1%; Trước đó: 3,3%)

Lạm phát tại Canada nhìn chung cho thấy diễn biến giá khá ổn định. CPI theo tháng đúng như kỳ vọng, trong khi CPI theo năm thấp hơn dự báo một chút.

Đáng chú ý, lạm phát lõi theo tháng ghi nhận mức giảm, đánh dấu lần đầu tiên trong gần một năm giá cơ bản có dấu hiệu co lại. Tuy nhiên, lạm phát lõi theo năm vẫn giữ nguyên và phù hợp với dự báo.

Tổng thể, động lực tăng giá đang cho thấy sự suy yếu nhẹ nhưng rõ ràng. Phần lớn dữ liệu công bố sát với kỳ vọng, vì vậy phản ứng của tỷ giá USDCAD là đồng CAD giảm nhẹ. Điều này phản ánh kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) có thể sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn trong thời gian tới.

USDCAD (M1)

Nguồn: xStation5