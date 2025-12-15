🍫 Giá ca cao hạ nhiệt sau khi đạt đỉnh tháng

Triển vọng nguồn cung: Giá ca cao đã đảo chiều giảm từ mức cao nhất trong một tháng do triển vọng mùa vụ dài hạn được cải thiện tại châu Phi và Mỹ Latinh (ví dụ: Ecuador có khả năng vượt Ghana để trở thành nhà sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới).

Sự can thiệp của Bờ Biển Ngà: Cơ quan quản lý CCC đã mua khoảng 200.000 tấn ca cao từ các nhà xuất khẩu, giúp giảm bớt khó khăn về logistics trong ngắn hạn nhưng đồng thời báo hiệu nguy cơ dư cung trong tương lai khi lượng hàng này được bán ra thị trường quốc tế.

Giá ca cao đang điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng rất mạnh vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Đợt tăng trước đó được thúc đẩy bởi các dự báo mới cho thấy thặng dư nguồn cung trong toàn bộ niên vụ trước, cùng với sự bất định kéo dài về quy mô thu hoạch hiện tại. Ngoài ra, mức giá hiện nay chỉ bằng khoảng một nửa so với tháng 12/2024, thời điểm thị trường cực kỳ bi quan về sản lượng ca cao tại các quốc gia châu Phi.

Hiện tại, không chỉ triển vọng mùa vụ tại châu Phi được cải thiện rõ rệt, mà triển vọng sản xuất tại các nước Mỹ Latinh cũng đang tăng nhanh. Ecuador có khả năng trở thành quốc gia sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới ngay từ năm sau, vượt qua Ghana. Tuy nhiên, vị thế dẫn đầu của Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) vẫn tương đối vững chắc. Dữ liệu mới nhất về lượng ca cao giao hàng trong niên vụ hiện tại cho thấy lần đầu tiên xuất hiện “thặng dư nguồn cung” so với niên vụ trước. Việc giao hàng yếu trong giai đoạn đầu mùa chủ yếu xuất phát từ các vấn đề về vận chuyển.

Một yếu tố quan trọng khác trong đầu tuần này là thông tin Chính phủ Bờ Biển Ngà đã cho phép cơ quan quản lý địa phương Le Conseil du Café-Cacao (CCC) mua khoảng 200.000 tấn ca cao trực tiếp từ nông dân. Biện pháp can thiệp này nhằm cứu trợ các nhà xuất khẩu trong nước, những bên đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ các hợp đồng bán trước đã ký ở mức giá cao hơn. Việc mua vào nhằm giải tỏa tình trạng ách tắc tại các cảng và ngăn chặn làn sóng phá sản của các nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, CCC sau đó sẽ phải bán lại lượng ca cao này ra thị trường quốc tế, đồng nghĩa với khả năng nguồn cung sẽ gia tăng trong tương lai. Hiện tại, các nhà xuất khẩu nội địa đã ngừng mua ca cao từ nông dân vì đang nắm giữ lượng tồn kho mua trước đó, buộc phải bán ra với giá thấp hơn giá mua ban đầu trên thị trường quốc tế.

Giá ca cao hôm nay đang lùi về quanh mốc 6.000 USD/tấn, sau khi đã kiểm tra đường trung bình động 3 tháng và mức đỉnh của 1 tháng vào cuối tuần trước. Vùng 5.750 USD/tấn hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Cũng cần lưu ý rằng dữ liệu mới nhất từ CFTC (hiện vẫn bị trễ, tính đến ngày 18/11) cho thấy số lượng vị thế bán khống của các nhà đầu cơ phi thương mại đã vượt số vị thế mua ròng. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ năm 2022, khi nó từng được xem là một tín hiệu phản chiều mạnh. Tuy nhiên, tổng số vị thế mở hiện nay thấp hơn nhiều so với thời điểm đó.