CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát khu vực Euro thấp hơn một chút so với dự báo

17:00, Khu vực đồng euro – Dữ liệu lạm phát tháng 12: CPI: thực tế 2,0% YoY; dự báo 2,0% YoY; trước đó 2,1% YoY

CPI: thực tế 0,2% MoM; trước đó -0,3% MoM

HICP không bao gồm năng lượng & thực phẩm: thực tế 2,3% YoY; dự báo 2,4% YoY; trước đó 2,4% YoY

HICP không bao gồm năng lượng & thực phẩm: thực tế 0,2% MoM; trước đó -0,4% MoM

CPI lõi (Core CPI): thực tế 2,3% YoY; dự báo 2,4% YoY; trước đó 2,4% YoY

Core CPI: thực tế 0,3% MoM; trước đó -0,5% MoM Lạm phát hàng năm của Khu vực đồng euro ước tính đạt 2,0% trong tháng 12/2025, giảm từ 2,1% trong tháng 11. Xét theo từng nhóm: Dịch vụ tiếp tục là yếu tố đóng góp lớn nhất với 3,4% (so với 3,5% trong tháng 11)

Thực phẩm, đồ uống có cồn & thuốc lá tăng lên 2,6% (từ 2,4%)

Hàng hóa công nghiệp không bao gồm năng lượng giảm nhẹ xuống 0,4% (từ 0,5%)

Năng lượng giảm sâu hơn xuống -1,9% (từ -0,5%) EURUSD đang hồi phục dần sau áp lực bán trong đầu phiên châu Âu. Tuy nhiên, cặp tiền này vẫn chịu áp lực giảm đáng kể và hiện chưa thể vượt lên trên đường trung bình động hàm mũ EMA30 (khung giờ, màu tím nhạt) cũng như mốc tâm lý 1,17000. Nguồn: xStation

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.