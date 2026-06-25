CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát PCE và thu nhập tăng 📈 EURUSD tăng 0,2%

25/06/2026 - Dữ liệu lạm phát PCE (tháng 5):

PCE toàn phần (MoM): 0,4% (Dự báo: 0,5%; Trước đó: 0,3%)

PCE toàn phần (YoY): 4,1% (Dự báo: 4,1%; Trước đó: 3,8%)

PCE lõi (MoM): 0,3% (Dự báo: 0,3%; Trước đó: 0,3%)

PCE lõi (YoY): 3,4% (Dự báo: 3,4%; Trước đó: 3,3%)

25/06/2026 - Thu nhập và chi tiêu của người dân Mỹ (tháng 5):

Thu nhập cá nhân (MoM): 0,7% (Dự báo: 0,4%; Trước đó: 0,6%)

Chi tiêu cá nhân (MoM): 0,7% (Dự báo: 0,6%; Trước đó: 0,4%)

Chi tiêu tiêu dùng quý I: 0,5% (Dự báo: 1,4%; Trước đó: 1,9%)

Lạm phát PCE tiếp tục tăng, đúng như kỳ vọng của thị trường trong bối cảnh tác động từ cuộc xung đột tại Iran đang lan rộng sang nền kinh tế.

Lạm phát PCE lõi cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với chỉ số PCE toàn phần, khi lạm phát lõi đang có dấu hiệu ổn định hơn. Điều này cho thấy áp lực lạm phát chủ yếu tập trung ở nhóm thực phẩm và nhiên liệu, qua đó hàm ý rằng áp lực giá có thể chỉ mang tính chất tạm thời. Đây là dữ liệu đặc biệt quan trọng bởi Fed sử dụng PCE, chứ không phải CPI, làm thước đo lạm phát ưu tiên khi đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ.

Cả thu nhập và chi tiêu cá nhân tại Mỹ đều tăng 0,7%, cho thấy mối quan hệ tăng trưởng tương đối đồng đều giữa hai chỉ số. Tuy nhiên, mức tăng của thu nhập vượt kỳ vọng nhiều hơn so với chi tiêu. Điểm đáng lưu ý là chi tiêu tiêu dùng lại thấp hơn đáng kể so với dự báo và cũng thấp hơn mức tăng của chi tiêu cá nhân, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về sức mạnh thực sự của nhu cầu tiêu dùng.

Tổng hợp các dữ liệu được công bố trước giờ mở cửa thị trường Mỹ đã giúp EUR/USD tăng nhẹ. Thị trường hiện đang đánh giá Fed có thể theo đuổi lộ trình chính sách bớt "diều hâu" hơn, bất chấp các số liệu tích cực về GDP và đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Trong khi đó, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và chi tiêu tiêu dùng yếu hơn kỳ vọng đang đặt ra câu hỏi về tính bền vững của đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ.

EURUSD (M1)

Nguồn: xStation5