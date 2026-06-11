CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát PPI tại Mỹ cao hơn nhiều so với kỳ vọng 🗽 USDDIX tăng vọt

US PPI YoY: 6,5% so với 6,4% dự báo (6,0% trước đó) → cao hơn nhẹ so với kỳ vọng, tiêu cực cho thị trường
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US Core PPI YoY: 4,9% so với 5,4% dự báo (5,2% trước đó) → thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, tích cực cho tài sản rủi ro
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US Core PPI MoM: 0,4% so với 0,5% dự báo (1,0% trước đó) → thấp hơn kỳ vọng, tín hiệu mang tính giảm phát
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US PPI MoM: 1,1% so với 0,7% dự báo (1,4% trước đó) → cao hơn đáng kể so với dự báo, tín hiệu lạm phát
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US Initial Jobless Claims: 229K so với 220K dự báo (225K trước đó) → thị trường lao động yếu hơn, tín hiệu hơi dovish cho Fed
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US Continuing Jobless Claims: 1.795M so với 1.785M dự báo (1.777M trước đó) → điều kiện thị trường lao động suy yếu nhẹ
USDIDX (M30)
Nguồn: xStation5
🔵 Một số điểm nhấn trong cuộc họp báo của ECB
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PPI tại Mỹ trái chiều, nhưng áp lực giá vẫn gia tăng
CẬP NHẬT MỚI: ECB tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản; đúng như kỳ vọng 🚨
📆Liệu việc ECB tăng lãi suất có giúp đồng euro mạnh lên?
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