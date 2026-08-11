FX Weekly: Yên Nhật quay lại đà giảm, USD chịu áp lực (10.08.2026) (10.08.2026)

Sau đợt can thiệp kỷ lục của Bộ Tài chính Nhật Bản và Bộ Tài chính Mỹ, đồng yên đã tăng hơn 5%, qua đó phục hồi phần lớn mức giảm trong 5 tháng qua kể từ khi chiến tranh tại Iran bùng nổ. Sau khi chạm đáy cục bộ dưới mốc 156, cặp USDJPY đã quay trở lại đà tăng.

Hình 1: Hiệu suất hàng tuần của một số đồng tiền được chọn [so với USD] (31.07–07.08)

Nguồn: XTB Research, 10.08.2026

Yên Nhật (JPY)

Các yếu tố cơ bản chưa có nhiều thay đổi và vẫn tiếp tục gây áp lực lên đồng yên. Vấn đề then chốt vẫn là carry trade, tức giao dịch dựa trên chênh lệch lãi suất. Chừng nào khoảng cách giữa mặt bằng lãi suất dự kiến tại Mỹ và Nhật Bản vẫn còn lớn, ngay cả các biện pháp can thiệp với quy mô gần 90 tỷ USD cũng có thể chưa đủ để đảo ngược xu hướng một cách bền vững.

Hình 2: USDJPY (31.10.2025–10.08.2026)

Nguồn: xStation, 10.08.2026

Hiện tại, chênh lệch lãi suất giữa hai nền kinh tế đang ở mức 2,675%. Định giá thị trường cho thấy mức chênh lệch này có thể thu hẹp nhẹ trong những tháng tới, xuống khoảng 2,35% vào tháng 7/2027. Tuy nhiên, có vẻ như các nhà đầu tư đang kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ có những động thái quyết liệt hơn. Cơ hội tiếp theo chỉ xuất hiện vào ngày 18/9. Nếu BoJ quyết định tăng lãi suất vào thời điểm đó, đây có thể trở thành một tín hiệu quan trọng đối với thị trường, thúc đẩy kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo trong những tháng sau đó. Hiện tại, khả năng cho một động thái như vậy được thị trường định giá ở khoảng 60%.

Hình 3: Đường cong chính sách dự kiến của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (Tăng/Giảm lãi suất) (2026–2027)

Nguồn: XTB Research, 10.08.2026

Trong thời gian tới, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào Mỹ và những diễn biến đang phát triển tại Trung Đông. Nhật Bản gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn năng lượng nhập khẩu và trong điều kiện bình thường, gần 90% lượng dầu thô của nước này đến từ Trung Đông.

Hình 4: Cơ cấu nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản (2024)

Nguồn: OEC, 10.08.2026

Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng các biện pháp can thiệp tiếp theo sẽ được triển khai, và đây dường như là điều thị trường đang lo ngại. Vị thế trên đồng yên đã thay đổi đáng kể sau khi nhiều nhà đầu tư đóng các vị thế bán đầu cơ vì lo ngại những biện pháp mới nhằm bảo vệ tỷ giá có thể được thực hiện.

Hình 5: Vị thế trên đồng yên (2000–2026)

Nguồn: XTB Research, 10.08.2026

Đô la Mỹ (USD)

Báo cáo NFP tháng 7 đã được công bố. Số lượng việc làm mới trong nền kinh tế Mỹ giảm 23.000, thấp hơn kỳ vọng tới 5 độ lệch chuẩn. Mặc dù các hiện tượng cực đoan xảy ra thường xuyên hơn trong kinh tế vĩ mô so với giả định phân phối chuẩn (hiện tượng được gọi là “fat tails”), nếu giả định dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn, chúng ta sẽ phải chờ tới 290.000 năm mới có thể chứng kiến một kết quả tương tự.

Hình 6: NFP và thành phần việc làm trong ISM PMI (2016–2026)

Nguồn: XTB Research, 10.08.2026

Phản ứng của thị trường chắc chắn rất đáng chú ý, mặc dù không mạnh như nhiều người có thể kỳ vọng. Đà giảm của đồng USD được hạn chế bởi một số yếu tố, trong đó có tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1% và những vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh mùa vụ của dữ liệu. Mức giảm này chủ yếu xuất phát từ số lượng việc làm trong lĩnh vực giáo dục công giảm.

Hình 7: NFP và tỷ lệ thất nghiệp (1980–2026)

Nguồn: XTB Research, 10.08.2026

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá năng lượng cao hơn đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, giải trí và lưu trú – nhà hàng, bất chấp việc World Cup đã kết thúc vào tháng 7. Hiện tại, các nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn về hướng đi của Fed trong tháng 9. Xét theo định giá thị trường, khả năng Fed tăng lãi suất hiện gần như tương đương với việc tung đồng xu.

Mọi sự chú ý hiện đang hướng tới dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Tư. Nếu chỉ số này, bất chấp giá dầu và khí đốt tăng, vẫn ghi nhận mức tương tự tháng 6, chúng tôi kỳ vọng Ủy ban do Kevin Warsh lãnh đạo sẽ không tăng lãi suất cho đến cuộc họp tiếp theo.

Hình 8: Lạm phát CPI của Mỹ (2004–2026)

Nguồn: XTB Research, 10.08.2026

Đối với cá nhân Warsh, đây sẽ là một kịch bản đặc biệt thuận lợi. Nếu những lo ngại về lạm phát gia tăng, Ủy ban gần như sẽ buộc phải tăng lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tranh luận về tính độc lập của Fed đang quay trở lại. Chủ đề này một lần nữa được đưa ra bàn luận sau những lời đe dọa mới của Donald Trump nhằm vào Lisa Cook, một trong những thành viên có quyền biểu quyết của FOMC. Những tuyên bố này được đưa ra hơn một tháng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng các hành động gần đây của Tổng thống trong vấn đề này là trái pháp luật.

—

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB