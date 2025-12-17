Đọc thêm
14:00 · 17 tháng 12, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát tại Anh giảm mạnh hơn dự kiến ​📉 Cặp tiền GBP/USD giảm 0,2%

14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu lạm phát tháng 11:

  • CPI: thực tế 3,2% YoY; dự báo 3,5% YoY; trước đó 3,6% YoY

  • CPI: thực tế -0,2% MoM; dự báo 0,0% MoM; trước đó 0,4% MoM

  • CPI lõi: thực tế 3,2% YoY; dự báo 3,4% YoY; trước đó 3,4% YoY

  • CPI lõi: thực tế -0,2% MoM; trước đó 0,3% MoM

  • PPI đầu ra lõi: thực tế 0,0% MoM; trước đó 0,1% MoM

  • PPI đầu ra lõi: thực tế 3,5% YoY; trước đó 3,6% YoY

  • RPI: thực tế -0,4% MoM; trước đó 0,3% MoM

  • RPI lõi: thực tế 3,7% YoY; trước đó 4,2% YoY

  • RPI lõi: thực tế -0,5% MoM; trước đó 0,3% MoM

Lạm phát CPIH và CPI của Anh tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 11/2025, với CPIH theo năm ở mức 3,5% (giảm từ 3,8%) và CPI ở mức 3,2% (giảm từ 3,6%). Động lực giảm chủ yếu đến từ giá thực phẩm và đồ uống không cồn, rượu và thuốc lá, quần áo, cũng như chi phí nhà ở của chủ sở hữu. Lạm phát lõi giảm nhẹ, phản ánh đà tăng yếu hơn của giá hàng hóa và dịch vụ. Giá của các dịch vụ lõi như giáo dục và y tế không thay đổi so với tháng trước.

GBPUSD giảm xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 100 giờ sau khi dữ liệu lạm phát củng cố khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trở lại. Lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Anh hiện ở mức 4% từ tháng 8, vẫn là mức cao nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển sau các đợt cắt giảm gần đây của Mỹ. Đồng bảng chịu áp lực giảm rộng khắp do kỳ vọng lãi suất phân hóa, trong bối cảnh phần lớn các đồng tiền G10 vẫn mang thiên hướng “diều hâu”.

 

Nguồn: xStation5

