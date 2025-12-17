CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát tại Anh giảm mạnh hơn dự kiến ​📉 Cặp tiền GBP/USD giảm 0,2%

14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu lạm phát tháng 11:
-
CPI: thực tế 3,2% YoY; dự báo 3,5% YoY; trước đó 3,6% YoY
-
CPI: thực tế -0,2% MoM; dự báo 0,0% MoM; trước đó 0,4% MoM
-
CPI lõi: thực tế 3,2% YoY; dự báo 3,4% YoY; trước đó 3,4% YoY
-
CPI lõi: thực tế -0,2% MoM; trước đó 0,3% MoM
-
PPI đầu ra lõi: thực tế 0,0% MoM; trước đó 0,1% MoM
-
PPI đầu ra lõi: thực tế 3,5% YoY; trước đó 3,6% YoY
-
RPI: thực tế -0,4% MoM; trước đó 0,3% MoM
-
RPI lõi: thực tế 3,7% YoY; trước đó 4,2% YoY
-
RPI lõi: thực tế -0,5% MoM; trước đó 0,3% MoM
Lạm phát CPIH và CPI của Anh tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 11/2025, với CPIH theo năm ở mức 3,5% (giảm từ 3,8%) và CPI ở mức 3,2% (giảm từ 3,6%). Động lực giảm chủ yếu đến từ giá thực phẩm và đồ uống không cồn, rượu và thuốc lá, quần áo, cũng như chi phí nhà ở của chủ sở hữu. Lạm phát lõi giảm nhẹ, phản ánh đà tăng yếu hơn của giá hàng hóa và dịch vụ. Giá của các dịch vụ lõi như giáo dục và y tế không thay đổi so với tháng trước.
GBPUSD giảm xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 100 giờ sau khi dữ liệu lạm phát củng cố khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trở lại. Lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Anh hiện ở mức 4% từ tháng 8, vẫn là mức cao nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển sau các đợt cắt giảm gần đây của Mỹ. Đồng bảng chịu áp lực giảm rộng khắp do kỳ vọng lãi suất phân hóa, trong bối cảnh phần lớn các đồng tiền G10 vẫn mang thiên hướng “diều hâu”.
Nguồn: xStation5
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của đại học Michigan thấp hơn dự kiến!
Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ từ Canada; dữ liệu của Đại học Michigan từ Hoa Kỳ
Họp báo BoJ - Phát biểu của Ueda
CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ của Anh thấp hơn dự kiến; GBPUSD giảm nhẹ.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.