Lịch kinh tế: Một số tín hiệu về thị trường lao động Hoa Kỳ trước khi nhận báo cáo NFP

Thị trường đang trong trạng thái thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng sắp công bố, vốn sẽ định hình kỳ vọng cho báo cáo việc làm Mỹ (NFP) vào thứ Sáu.

Tại Mỹ, tâm điểm chú ý là thay đổi việc làm trong khu vực tư nhân ADP và số lượng vị trí tuyển dụng JOLTS. Các nhà đầu tư kỳ vọng dữ liệu sẽ phản ánh thị trường lao động ổn định sau các đợt giảm lãi suất gần đây của Fed, dù nhu cầu tuyển dụng mới có thể vẫn ở mức khiêm tốn. Lịch công bố hôm nay còn có ISM về hoạt động dịch vụ và đơn hàng mới trong sản xuất.

Tại châu Âu, ngoài dữ liệu bán lẻ và việc làm Đức, các chỉ số PMI xây dựng của Vương quốc Anh và ước tính lạm phát sơ bộ của Eurozone cho tháng 12 cũng sẽ được công bố. Sự dày đặc các báo cáo này được kỳ vọng sẽ tạo ra biến động khiêm tốn trên thị trường ngoại hối và các chỉ số chứng khoán địa phương.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày (giờ VN)

14:00, Đức – Bán lẻ tháng 11

Doanh số bán lẻ Đức: thực tế +1,1% YoY; trước đó +2,1% YoY

Doanh số bán lẻ Đức: thực tế -0,6% MoM; dự báo +0,2% MoM; trước đó +0,3% MoM

15:55, Đức – Việc làm tháng 12

Thay đổi thất nghiệp: dự báo +5K; trước đó +1K

Tỷ lệ thất nghiệp: dự báo 6,3%; trước đó 6,3%

Số người thất nghiệp: trước đó 2,973 triệu

Số người thất nghiệp chưa điều chỉnh: trước đó 2,885 triệu

16:30, Vương quốc Anh – PMI tháng 12

S&P Global Construction PMI: dự báo 42,4; trước đó 39,4

Rút vốn từ nhà ở: dự báo -8,7 tỷ GBP QoQ; trước đó -16,1 tỷ GBP QoQ

17:00, Khu vực Euro – Lạm phát tháng 12

CPI: trước đó -0,3% MoM; dự báo 2,0% YoY; trước đó 2,1% YoY

HICP loại trừ năng lượng & thực phẩm: trước đó -0,4% MoM; dự báo 2,4% YoY; trước đó 2,4% YoY

Core CPI: dự báo 2,4% YoY; trước đó -0,5% MoM

17:30, Đức – Đấu thầu trái phiếu 10 năm Bund Trước đó 2,670%

20:15, Mỹ – Dữ liệu việc làm tháng 12

Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP: dự báo +49K; trước đó -32K

22:00, Canada – PMI tháng 12: Ivey PMI: dự báo 49,5; trước đó 48,4

22:00, Mỹ – Dữ liệu ISM tháng 12

Giá dịch vụ ISM: trước đó 65,4

ISM Non-Manufacturing PMI: dự báo 52,2; trước đó 52,6

Đơn hàng mới: trước đó 52,9

Việc làm: trước đó 48,9

Hoạt động kinh doanh: trước đó 54,5

22:00, Mỹ – Đơn hàng lâu bền tháng 10

Đơn hàng nhà máy loại trừ vận tải: trước đó +0,2% MoM; dự báo -1,5% MoM

Tổng đơn hàng: dự báo -1,1% MoM; trước đó +0,2% MoM

22:00, Canada – Ivey PMI chưa điều chỉnh: trước đó 44,5

22:00, Mỹ – JOLTS tháng 11

Vị trí tuyển dụng: dự báo 7,610 triệu; trước đó 7,670 triệu

22:30, Mỹ – Dữ liệu EIA

Kho dự trữ nhiên liệu chưng cất hàng tuần: trước đó 4,977 triệu

Tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu: trước đó +0,1% WoW

Dự trữ dầu sưởi: trước đó 0,134 triệu

Sản lượng xăng: trước đó -0,352 triệu

Sản lượng nhiên liệu chưng cất: trước đó -0,076 triệu

Nhập khẩu dầu thô: trước đó -0,957 triệu

Chạy dầu thô tại nhà máy lọc: trước đó +0,071 triệu WoW

Dự trữ dầu thô: dự báo -1,200 triệu; trước đó -1,934 triệu

Dự trữ xăng: trước đó 5,845 triệu

Dự trữ dầu thô tại Cushing: trước đó 0,543 triệu

04:10 sáng mai, Mỹ – Phát biểu của thành viên FOMC Bowman