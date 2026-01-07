Lịch kinh tế: Một số tín hiệu về thị trường lao động Hoa Kỳ trước khi nhận báo cáo NFP

Thị trường đang trong trạng thái thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng sắp công bố, vốn sẽ định hình kỳ vọng cho báo cáo việc làm Mỹ (NFP) vào thứ Sáu.
Tại Mỹ, tâm điểm chú ý là thay đổi việc làm trong khu vực tư nhân ADP và số lượng vị trí tuyển dụng JOLTS. Các nhà đầu tư kỳ vọng dữ liệu sẽ phản ánh thị trường lao động ổn định sau các đợt giảm lãi suất gần đây của Fed, dù nhu cầu tuyển dụng mới có thể vẫn ở mức khiêm tốn. Lịch công bố hôm nay còn có ISM về hoạt động dịch vụ và đơn hàng mới trong sản xuất.
Tại châu Âu, ngoài dữ liệu bán lẻ và việc làm Đức, các chỉ số PMI xây dựng của Vương quốc Anh và ước tính lạm phát sơ bộ của Eurozone cho tháng 12 cũng sẽ được công bố. Sự dày đặc các báo cáo này được kỳ vọng sẽ tạo ra biến động khiêm tốn trên thị trường ngoại hối và các chỉ số chứng khoán địa phương.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày (giờ VN)
14:00, Đức – Bán lẻ tháng 11
Doanh số bán lẻ Đức: thực tế +1,1% YoY; trước đó +2,1% YoY
Doanh số bán lẻ Đức: thực tế -0,6% MoM; dự báo +0,2% MoM; trước đó +0,3% MoM
15:55, Đức – Việc làm tháng 12
Thay đổi thất nghiệp: dự báo +5K; trước đó +1K
Tỷ lệ thất nghiệp: dự báo 6,3%; trước đó 6,3%
Số người thất nghiệp: trước đó 2,973 triệu
Số người thất nghiệp chưa điều chỉnh: trước đó 2,885 triệu
16:30, Vương quốc Anh – PMI tháng 12
S&P Global Construction PMI: dự báo 42,4; trước đó 39,4
Rút vốn từ nhà ở: dự báo -8,7 tỷ GBP QoQ; trước đó -16,1 tỷ GBP QoQ
17:00, Khu vực Euro – Lạm phát tháng 12
CPI: trước đó -0,3% MoM; dự báo 2,0% YoY; trước đó 2,1% YoY
HICP loại trừ năng lượng & thực phẩm: trước đó -0,4% MoM; dự báo 2,4% YoY; trước đó 2,4% YoY
Core CPI: dự báo 2,4% YoY; trước đó -0,5% MoM
17:30, Đức – Đấu thầu trái phiếu 10 năm Bund Trước đó 2,670%
20:15, Mỹ – Dữ liệu việc làm tháng 12
Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP: dự báo +49K; trước đó -32K
22:00, Canada – PMI tháng 12: Ivey PMI: dự báo 49,5; trước đó 48,4
22:00, Mỹ – Dữ liệu ISM tháng 12
Giá dịch vụ ISM: trước đó 65,4
ISM Non-Manufacturing PMI: dự báo 52,2; trước đó 52,6
Đơn hàng mới: trước đó 52,9
Việc làm: trước đó 48,9
Hoạt động kinh doanh: trước đó 54,5
22:00, Mỹ – Đơn hàng lâu bền tháng 10
Đơn hàng nhà máy loại trừ vận tải: trước đó +0,2% MoM; dự báo -1,5% MoM
Tổng đơn hàng: dự báo -1,1% MoM; trước đó +0,2% MoM
22:00, Canada – Ivey PMI chưa điều chỉnh: trước đó 44,5
22:00, Mỹ – JOLTS tháng 11
Vị trí tuyển dụng: dự báo 7,610 triệu; trước đó 7,670 triệu
22:30, Mỹ – Dữ liệu EIA
Kho dự trữ nhiên liệu chưng cất hàng tuần: trước đó 4,977 triệu
Tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu: trước đó +0,1% WoW
Dự trữ dầu sưởi: trước đó 0,134 triệu
Sản lượng xăng: trước đó -0,352 triệu
Sản lượng nhiên liệu chưng cất: trước đó -0,076 triệu
Nhập khẩu dầu thô: trước đó -0,957 triệu
Chạy dầu thô tại nhà máy lọc: trước đó +0,071 triệu WoW
Dự trữ dầu thô: dự báo -1,200 triệu; trước đó -1,934 triệu
Dự trữ xăng: trước đó 5,845 triệu
Dự trữ dầu thô tại Cushing: trước đó 0,543 triệu
04:10 sáng mai, Mỹ – Phát biểu của thành viên FOMC Bowman
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.