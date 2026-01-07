Thị trường nổi bật - CHN.cash

Hợp đồng tương lai HSCEI đang giảm 1,1% khi khẩu vị rủi ro suy yếu mạnh. Việc thị trường chờ đợi hàng loạt dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ đang khiến nhà đầu tư toàn cầu trở nên thận trọng, trong khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán châu Á.

Chỉ số CHN.cash hiện đang giao dịch dưới mức Fibonacci thoái lui 50% của nhịp giảm gần nhất, tuy nhiên đà bán đã chững lại quanh đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA100; màu tím đậm). Việc giữ vững trên ngưỡng này sẽ mang tính then chốt để duy trì đà hồi phục bắt đầu từ thời điểm chuyển giao 2025–2026. Đường màu xanh thể hiện hợp đồng tương lai Nikkei 225, cũng đang chịu áp lực do các động thái từ Bắc Kinh. Nguồn: xStation5

Điều gì đang chi phối CHN.cash hôm nay?