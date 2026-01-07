Thị trường nổi bật - CHN.cash

Hợp đồng tương lai HSCEI đang giảm 1,1% khi khẩu vị rủi ro suy yếu mạnh. Việc thị trường chờ đợi hàng loạt dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ đang khiến nhà đầu tư toàn cầu trở nên thận trọng, trong khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán châu Á.
Chỉ số CHN.cash hiện đang giao dịch dưới mức Fibonacci thoái lui 50% của nhịp giảm gần nhất, tuy nhiên đà bán đã chững lại quanh đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA100; màu tím đậm). Việc giữ vững trên ngưỡng này sẽ mang tính then chốt để duy trì đà hồi phục bắt đầu từ thời điểm chuyển giao 2025–2026. Đường màu xanh thể hiện hợp đồng tương lai Nikkei 225, cũng đang chịu áp lực do các động thái từ Bắc Kinh. Nguồn: xStation5
Điều gì đang chi phối CHN.cash hôm nay?
Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu một số kim loại đất hiếm và hàng hóa lưỡng dụng sang Nhật Bản, với lý do an ninh quốc gia, sau những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi liên quan đến Đài Loan. Các biện pháp hạn chế có hiệu lực ngay lập tức và có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng trong nhiều lĩnh vực then chốt như điện tử, hàng không vũ trụ và quốc phòng. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã khởi động một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các hóa chất của Nhật Bản được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn.
Quyết định của Bắc Kinh đã làm rung chuyển tâm lý thị trường trong khu vực. Trong năm 2024, đất hiếm của Trung Quốc chiếm tới 63% tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản, vì vậy các hạn chế này có thể gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động sản xuất trong các ngành điện tử, ô tô và quốc phòng. Đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, điều này đồng nghĩa với việc mất đi một thị trường khách hàng lớn, trong khi nhà đầu tư phải đối mặt với mức độ bất định cao hơn trong chuỗi cung ứng và áp lực lên giá các linh kiện chiến lược.
Ngoài ra, CHN.cash còn chịu áp lực từ sự hạ nhiệt của làn sóng lạc quan xoay quanh AI. Khẩu vị rủi ro đang suy giảm rõ rệt khi nhà đầu tư chuẩn bị cho các dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ, vốn sẽ có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Fed trong những tháng tới. Kỳ vọng đối với báo cáo NFP công bố vào thứ Sáu hiện khá cao - thị trường dự báo thị trường lao động sẽ ổn định và tiếp tục tạo thêm việc làm sau nhiều tháng số liệu trái chiều. Trước đó, các dữ liệu ADP và JOLTS công bố hôm nay được kỳ vọng sẽ củng cố kịch bản ổn định việc làm, dù nhu cầu tuyển dụng mới vẫn ở mức yếu.
