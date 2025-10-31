CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát tại Pháp cho thấy kết quả trái chiều

Lạm phát PPI tăng so với tháng trước.

14:45 – Pháp: Số liệu sơ bộ về lạm phát tiêu dùng tháng 10

CPI theo tháng: thực tế 0,1% (dự báo 0,1%; kỳ trước: -1%)

HICP theo tháng: thực tế 0,1% (dự báo 0,1%; kỳ trước: -1,1%)

CPI theo năm: thực tế 1,0% (dự báo 1,0%; kỳ trước: 1,2%)

HICP theo năm: thực tế 0,9% (dự báo 1,0%; kỳ trước: 1,1%)

14:45 – Pháp: Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9

Theo tháng: thực tế 0,3% (kỳ trước: -0,2%)

Theo năm: thực tế 0,5% (kỳ trước: 0,1%)

Số liệu sơ bộ về lạm phát của Pháp trong tháng 10 cho thấy giá cả ổn định. CPI tăng 0,1% so với tháng trước và đạt 1,0% so với cùng kỳ năm trước. HICP hàng năm giảm xuống còn 0,9%. Trong khi đó, lạm phát giá sản xuất (PPI) tháng 9 tăng trở lại lên 0,3% theo tháng và 0,5% theo năm, phản ánh sự phục hồi sau giai đoạn giảm trước đó.

Nhìn chung, dữ liệu cho thấy áp lực lạm phát ở mức vừa phải và không mang đến bất ngờ lớn cho thị trường. Phản ứng của tỷ giá EUR/USD khá nhẹ.

