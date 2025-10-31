CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát tại Pháp cho thấy kết quả trái chiều

- Lạm phát tiêu dùng phù hợp với kỳ vọng.
- Lạm phát PPI tăng so với tháng trước.
- Lạm phát tiêu dùng phù hợp với kỳ vọng.
- Lạm phát PPI tăng so với tháng trước.
14:45 – Pháp: Số liệu sơ bộ về lạm phát tiêu dùng tháng 10
-
CPI theo tháng: thực tế 0,1% (dự báo 0,1%; kỳ trước: -1%)
-
HICP theo tháng: thực tế 0,1% (dự báo 0,1%; kỳ trước: -1,1%)
-
CPI theo năm: thực tế 1,0% (dự báo 1,0%; kỳ trước: 1,2%)
-
HICP theo năm: thực tế 0,9% (dự báo 1,0%; kỳ trước: 1,1%)
14:45 – Pháp: Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9
-
Theo tháng: thực tế 0,3% (kỳ trước: -0,2%)
-
Theo năm: thực tế 0,5% (kỳ trước: 0,1%)
Số liệu sơ bộ về lạm phát của Pháp trong tháng 10 cho thấy giá cả ổn định. CPI tăng 0,1% so với tháng trước và đạt 1,0% so với cùng kỳ năm trước. HICP hàng năm giảm xuống còn 0,9%. Trong khi đó, lạm phát giá sản xuất (PPI) tháng 9 tăng trở lại lên 0,3% theo tháng và 0,5% theo năm, phản ánh sự phục hồi sau giai đoạn giảm trước đó.
Nhìn chung, dữ liệu cho thấy áp lực lạm phát ở mức vừa phải và không mang đến bất ngờ lớn cho thị trường. Phản ứng của tỷ giá EUR/USD khá nhẹ.
Nguồn: xStation5
Thị trường nổi bật - EURUSD (31.10.2025)
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI Chicago của Mỹ vượt ước tính
CẬP NHẬT MỚI: CPI sơ bộ của Eurozone phù hợp với kỳ vọng
Atlassian vượt dự báo doanh thu và lợi nhuận trong quý 1 năm 2026
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.