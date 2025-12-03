Đọc thêm
14:00 · 3 tháng 12, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát Thụy Sĩ giảm bất ngờ📉 USDCHF tăng

USD/CHF
Forex
-
-

14:30, Thụy Sĩ – Dữ liệu lạm phát tháng 11:

  • CPI (YoY): thực tế 0.0%; dự báo 0.1%; kỳ trước 0.1%

  • CPI (MoM): thực tế -0.2%; dự báo -0.1%; kỳ trước -0.3%

Việc lạm phát quay trở lại mức 0% một cách bất ngờ tiếp tục tạo thêm áp lực lên Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB), vốn đã duy trì lãi suất ở mức 0%. Đồng CHF suy yếu so với cả euro và USD sau khi dữ liệu được công bố, chấm dứt giai đoạn tăng giá ngắn trước đó được thúc đẩy chủ yếu bởi số liệu doanh số bán lẻ vượt kỳ vọng hôm thứ Hai.

 

Nguồn: xStation5

